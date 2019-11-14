Zirvede buluştular
Üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra ulusal ve yerel ölçekteki perakende zincirlerinin temsilcilerinin katıldığı PLAT beşinci Private Label Zirvesi, ‘Kalıcı Olmak için Çıkış Yolları’ temasıyla gerçekleştirildi.
PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, özel markalı ürünler sektörünün hızlı bir büyüme içinde olduğunu ve bu büyümeyi kalıcı hale getirecek çıkış yollarına odaklandıklarını söyledi.
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