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En sıcak günlerde tercih şekersiz soğuk içecekler oldu

Perakende sektörünün alışveriş datasını gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden Trendbox, rekor sıcaklıklara ulaşılan günlerde market ve bakkal harcamalarını açıkladı.

20 Temmuz 2023 | 12:16
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En sıcak günlerde tercih şekersiz soğuk içecekler oldu

Bakkal, büfe, küçük marketler gibi perakende sektörünün geleneksel satış kanallarında yapay zekâ aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanından yapılan alışverişlerin verilerini gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden Trendbox, bu yılın en sıcak günlerinde en çok alınan yiyecek ve içecekleri açıkladı. 

Trendbox’ın verilerine göre geçen yılın en sıcak günleri olan 17-18 Ağustos tarihlerine kıyasla bu yılın en sıcak günleri olan 13-14 Temmuz’da ayran yüzde 21,3, dondurma yüzde 10,2, soda 9,7 oranında daha fazla tercih edilirken, gazlı içeceklerin satışı ise yüzde 6,5 oranında arttı. Bunlara ek olarak, geçen yılın en sıcak günlerine kıyasla bu yıl en radikal değişim şeker tüketiminde oldu. Bu yıl daha çok şekersiz içeceklere rağbet olurken, satışlar geçen yıla kıyasla yüzde 34 oranında artış gösterdi.

“Şekerli içecekler susuzluğu artırıyor”

Verileri değerlendiren Trendbox Genel Müdürü Ozan Tezer, şunları söyledi: 

“En sıcak günleri yaşadığımız bu yaz mevsiminde kendimizi bir nebze olsun ferahlatmak için soğuk içecek ve gıdalara yönelimimiz arttı. Sıcak havalarda şekerli yiyecek ve içecek tüketimi susuzluğumuzu daha çok artırıyor. Şekerli limonata ve kolaların yerini şekersiz içecekler aldı. Geçen seneye kıyasla bu sene şekersiz ürünlere olan talep daha da artış gösterdi. Sıcak havaların devam etmesiyle tüketicilerin şekersiz soğuk içeceklere olan eğilimlerinin daha da artacağını öngörüyoruz.”
 

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