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Tiryaki Agro, Hasata markasıyla perakendeye adım attı

Tarım ürünleri tedarik şirketi Tiryaki Agro, perakende sektöründe markalaşma yolunda ilk adımını attı. Hasata markasıyla perakende sektörüne adım attıklarını söyleyen Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, hedeflerinin farklı temel gıda kategorilerinde markalaşma yolculuğuna devam etmek olduğunu açıkladı.

13 Nisan 2023 | 12:12
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Tiryaki Agro, Hasata markasıyla perakendeye adım attı

Pirinç, bakliyat, tahıl, yem, yağlı tohumlar, kuruyemiş ve organik gıda ürünlerine ilişkin tedarik zincirinin üretimden depolamaya, işlemeden lojistiğe, ticaretten nihai tüketiciye ulaşan her halkasını en verimli şekilde yöneten Tiryaki Agro, Hasata ile markalaşma yolculuğunda ilk adımını attı. Şirket Hasata markasıyla özlenen lezzetleri sofralara taşıyacak. Hasata’nın pazar dinamikleri ve tüketici beklentileri dikkate alınarak hazırlanan güçlü ürün portföyü ile pirinç, bulgur, mercimek, fasulye ve nohut ürünlerini raflara taşıyan Tiryaki Agro, farklı temel gıda kategorilerinde markalaşmaya devam etmeyi hedefliyor.

Sahip oldukları operasyonel kabiliyet ve uluslararası tedarik gücü ile Türkiye’nin lider, dünyanın ise önde gelen tarım ürünleri tedarik zinciri şirketi olduklarını vurgulayan Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlettiğimiz 5 milyon dönüm arazi ile dünyadaki en büyük özel sektör çiftçileri arasındayız. Rusya, Ukrayna, ABD, Kanada ve bazı Batı Afrika ülkelerinde de sözleşmeli tarım yapıyoruz. Her yıl farklı coğrafyalardan 4 milyon tonu aşkın tarım ürününü tedarik ediyoruz. Dünyanın her yerinde iş yapma kabiliyetimiz ile aynı anda çok farklı bölgelerde lider konuma gelebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, dünyanın en büyük organik gıda tedarik zinciri yöneticisiyiz ve Kuzey Amerika’da %25 pay ile açık ara lider durumdayız. Aynı zamanda Irak'ta %40 pazar payıyla soya, soya küspesi, mısır gibi ürünlerin ve yem pazarının lideriyiz. Doğu Afrika’da buğday, un, mısır gibi birçok ürünle pazarda çok önemli bir yere sahibiz” dedi.
 

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