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Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın, yeniden yapılanma sürecinde büyük mağaza zinciri Intime'ı satacağı bildirildi.

17 Aralık 2024 | 10:22
Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı satıyor

Alibaba'nın sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberinde, şirketin, Çinli tekstil ve hazır giyim grubu Youngor'a satılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde tarafların, satışı bu hafta içinde kamuoyuna duyurmasının beklendiği kaydedildi.
Alibaba, Çin ana karasında faaliyet gösteren büyük mağaza zinciri Intime'ı 2017'de 2,5 milyar dolara satın almıştı. Satın alma, grubun o dönemde çevrim içi ve perakende alışveriş kanallarını birleştirme stratejisi kapsamında yapılmıştı.
Son birkaç yılda teknoloji bağlantılı çekirdek iş kollarına odaklanma stratejisiyle yeni yapılanmaya giden grup, e-ticaret ve teknoloji sektörü dışındaki varlıklarını elden çıkarma yoluna gidiyor.

YENİ YAPILANMA
Alibaba, Mart 2023'te şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölündüğü yapılanma planını duyurmuştu.
Şirketin amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment gruplarının, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet göstermesi planlanmıştı.
Yeni yapılanmayla her iş grubunun piyasada bağımsız varlık göstermesi, rekabet konusunda kendi yolunu çizmesi ve halka arz dahil kendi finansman kaynaklarını yaratması hedeflendiği belirtilmişti.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (17 Aralık)
SPK, bir şirketin bedelli başvurusunu reddetti
Bugün 1 hissede bedelli, 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var
Faiz indirimi hangi sektörlere yarayacak?
Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
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Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
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