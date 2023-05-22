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  • Markalar nisanda hem adet satışlarını hem de cirolarını artırdı

Markalar nisanda hem adet satışlarını hem de cirolarını artırdı

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı ankete göre, markaların adet satışları nisanda hem yıllık hem de aylık ölçekte arttı.

22 Mayıs 2023 | 12:41
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Markalar nisanda hem adet satışlarını hem de cirolarını artırdı

BMD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, üyeleri arasında yaptığı nisan ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankete göre mart ile kıyaslandığında nisanda markaların neredeyse tamamının cirosu yükseldi. Aynı dönemde her 4 markadan 3'ünün adet satışlarında da artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Sinan Öncel, organize perakende sektörü için nisan ayının çok verimli geçtiğini belirtti.

Nisan performansının yaz dönemi için umut verici olduğunu anlatan Öncel, şunları kaydetti:

"Biz sektördeki gelişimi genel olarak adet satışları üzerinden takip ediyoruz. Adet satışlarında hem yıllık hem de aylık ölçekte artış var. Nisan 2022 ile kıyasladığımızda üye markalarımızın yüzde 75'inin adet satışlarında artış görüyoruz. Söz konusu dönemde üyelerimizin yüzde 40'ı adet satışlarını en az yüzde 20 artırdığını beyan ediyor. Adet satışlarında marttan nisana aylık değişimde de çarpıcı sonuçlar çıktı. Markalarımızın yüzde 77'si mart ayına göre adet satışlarını artırdı. Her 3 markamızdan birinin adet satışlarında en az yüzde 20 artış gerçekleşti. Cirolarda ise enflasyon ve adet satışlarına paralel doğal bir artış görüyoruz. Yıllık ölçekte markalarımızın yüzde 70'i en az yüzde 80 ciro artışı kaydetti. Marttan nisana cirolarda da önemli bir artış var. Nisanda her 4 markamızdan biri mart ayına göre yüzde 40'ın üzerinde ciro artışı gerçekleştirdi.

"Yabancıların ciroya katkısının mayıstan itibaren artmasını bekliyoruz"

Yerli müşterinin yoğun alışveriş trafiğine rağmen yabancıların ciroya katkısının nisanda da beklentinin altında kaldığını aktaran Öncel, "Yabancıların ciroya katkısının mayıstan itibaren artmasını bekliyoruz. Turizm ve tatil sezonunun da etkisiyle Kurban Bayramı'na kadar alışverişte canlılığın devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncel, finansmana erişim konusunda zorluklar olmasına rağmen yer ve kiralama koşulları uygun noktalarda yeni mağaza yatırımının markalar için hala cazibesini koruduğunu belirtti.

Uygun koşullu finansmana erişimdeki sorunların yanı sıra yüksek kira maliyetlerinin de yatırım iştahını kaçırdığını vurgulayan Öncel, "İş yeri kira artışında yıllık TÜFE ortalaması dikkate alınıyor. Nisanda bu oran yüzde 67 düzeyindeydi. Mevcut koşullarda yüzde 67 bile çok yüksekken sözleşmesi biten mağazalarda yüzde 400'e varan kira artışı talepleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öncel, kendilerinin geçici bir süre de olsa kira artışının yıllık TÜFE ortalamasının yüzde 50-60'ı düzeyinde sınırlandırılmasını, mülk sahibinin kaybının da vergi kolaylıkları ile telafi edilmesini önerdiklerini ifade ederek, önerilerinin enflasyonla mücadeleye de pozitif katkı yapacağına inandıklarını bildirdi.

 

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