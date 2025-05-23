CarrefourSA’dan Bursa’ya yatırım

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, organize gıda perakende sektörü açısından stratejik bir konumda bulunan Bursa’da büyümesini sürdürüyor. Ata Bulvarı Atapark’ta açılan yeni hiper maket ile CarrefourSA, Bursa’da toplam 32 mağazaya ulaştı.

‘BURSA’DA GÜÇLÜ BİR YATIRIM ATAĞI BAŞLATTIK’

Bursa’nın, CarrefourSA’nın yatırım haritasında her zaman öncelikli şehirlerden biri olduğunu belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Bursa’da hizmete başlayan yeni hiper marketimiz, CarrefourSA Online Marketimiz ve bayilerimiz ile birlikte toplam 32 markete ulaşan hizmet ağımız ile şehrin dört bir yanındaki müşterilerimize kaliteli ve güvenilir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Perakendeyi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeterek dönüştürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırma vizyonumuzla hem Bursa’da hem de Türkiye genelinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.