ARA
DOLAR
39,03
0,27%
DOLAR
EURO
44,19
0,64%
EURO
GRAM ALTIN
4203,97
1,95%
GRAM ALTIN
BIST 100
9357,89
-1,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

CarrefourSA’dan Bursa’ya yatırım

CarrefourSA, Bursa’da yeni açılan hiper marketi ile kentte 32 markete ulaştı.

21 Mayıs 2025 | 15:09
CarrefourSA’dan Bursa’ya yatırım

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, organize gıda perakende sektörü açısından stratejik bir konumda bulunan Bursa’da büyümesini sürdürüyor. Ata Bulvarı Atapark’ta açılan yeni hiper maket ile CarrefourSA, Bursa’da toplam 32 mağazaya ulaştı. 

BURSA’DA GÜÇLÜ BİR YATIRIM ATAĞI BAŞLATTIK’

Bursa’nın, CarrefourSA’nın yatırım haritasında her zaman öncelikli şehirlerden biri olduğunu belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Bursa’da hizmete başlayan yeni hiper marketimiz, CarrefourSA Online Marketimiz ve bayilerimiz ile birlikte toplam 32 markete ulaşan hizmet ağımız ile şehrin dört bir yanındaki müşterilerimize kaliteli ve güvenilir alışveriş deneyimi sunuyoruz.  Perakendeyi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeterek dönüştürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırma vizyonumuzla hem Bursa’da hem de Türkiye genelinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4203,97 1,95%
  • ALTIN ONS 3350,22 1,68%
  • BIST 100 9357,89 -1,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,603 -0,977%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38191 -0,27495%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,65 0,0129%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,0307 0,2717%
  • EURO/DOLAR 1,1322 0,3608%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1923 0,641%
  • STERLIN/DOLAR 1,34904 0,5392%
Borsa Haberleri
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a 2 yatırım açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
GERİ
İLERİ
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten KAP'a 2 yatırım açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) temettü tarihi belli oldu
22 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama
SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsa soruşturmasında sıcak gelişmeler: 6 gözaltı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL