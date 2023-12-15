CarrefourSA İşe Alım ve Yetenek Merkezi açıldı

Türkiye’de 30. yılı geride bırakırken, 55 ilde, 1000’den fazla mağaza ve 11 bine yakın çalışana ulaşan CarrefourSA, sürdürülebilir insan kaynağı yönetimi için de yatırımlarına devam ediyor. Yılda online ve fiziksel mağazalarında 164 milyon ziyaretçiyi ağırlayan bir marka olarak bu alandaki başarısının temelini insan kaynağı gücünden alan CarrefourSA, dijital dönüşümle birlikte yetenek yönetimi süreçlerini de geliştiriyor.

“İnsan kaynağı en değerli varlığımız”

"CarrefourSA olarak, insan kaynağımızı en değerli varlığımız olarak görüyoruz. ‘Doğrusu’ vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz CarrefourSA İşe Alım ve Yetenek Merkezi de insan kaynağımıza olan inancımızın ve bağlılığımızın bir göstergesi” diyen CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, “İşe alım süreçlerimizi daha etkin hale getirerek, yeni yetenekleri şirketimize çekmek ve onların kariyerlerini desteklemeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.

“İstihdam yaratma noktasında ulaşılabilir bir yapı sağlayacağız”

Tura, “Şirketimizin sürdürülebilir başarısında çalışanlarımızın işlerine olan bağlılığını, motivasyonunu ve gelişimini desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşe alım ve yetenek yönetimi süreçlerimizin daha hızlı ve esnek bir hale gelmesi, hem adaylar hem de şirketimiz için önemli bir avantaj sağlayacak. Bu merkez, adayların başvurularını daha hızlı değerlendirmemize ve doğru adaylarla daha hızlı buluşmamıza olanak sağlayacak. Aynı zamanda, adayların daha kaliteli bir iş görüşmesi deneyimi yaşamalarını sağlayacak. Şu anda İstanbul’da ilkini açtığımız merkezi farklı bölge ve şehirlerde de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede, CarrefourSA'nın istihdam yaratması noktasında daha ulaşılabilir bir yapı sağlamış olacağız.” dedi.

CarrefourSA İşe Alım ve Yetenek Merkezi hafta içi 5 gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.