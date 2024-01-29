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Cirolarda %80 artışa rağmen her üç markadan birinin adet satışları düştü: Neden?

BMD Başkanı Sinan Öncel, 2023’te her üç markadan birinin adet satışındaki gerilemenin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Öncel, “Adet satışlarının daralmasında yerli müşterinin alım gücündeki düşüşün ve yabancılar için Türkiye’nin alışverişte cazibesini kaybetmesinin etkili olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

29 Ocak 2024 | 11:06
Cirolarda %80 artışa rağmen her üç markadan birinin adet satışları düştü: Neden?

Organize perakende markaları 2023 yılında yüksek enflasyona paralel olarak cirolarında ortalama yüzde 80’in üzerinde artış sağlarken her üç markadan birinin adet satışı 2022’nin gerisinde kaldı. Markalar 2023’te turiste satışta da umduğunu bulamadı.

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri arasında yaptığı Aralık ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, yılbaşı alışverişinin etkisiyle Aralık ayının markalar için genel olarak verimli geçtiğini bildirdi. Öncel, şöyle devam etti:

“Kasım ile kıyasladığımızda üye markalarımızın yüzde 70’i Aralık ayında adet satışlarını artırdı. Bu sonuçla birlikte geçen yıl Eylül ve Ekim dışındaki ayların genel olarak verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Aralık anketimiz ile markalarımız açısından 2023 yılının genel bir karnesini de çıkardık. Geçen yıl enflasyonun etkisiyle markalarımızın tamamı cirolarını artırdı. Üyelerimizin yüzde 57’sinin cirosunda en az yüzde 80 ve üzerinde artış oldu. Adet satışları ise birçok markamız için 2022’nin gerisinde kaldı. Üyelerimizin yüzde 37’si adet satışlarının 2022’ye göre azaldığını beyan etti. Bu önemli bir oran. Adet satışlarının daralmasında son çeyrekte yerli müşterinin alım gücündeki düşüşün ve yabancılar için Türkiye’nin alışverişte cazibesini kaybetmesinin etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verileri de yabancıya satışla ilgili değerlendirmemizi destekliyor. BKM verilerine göre 2022 yılında toplam kartlı harcamalar içinde yabancıların payı yüzde 10 civarındayken oran bu yıl yüzde 6,5 düzeyinde kaldı.”

Organize perakendenin 2024 yılı beklentilerini de değerlendiren Sinan Öncel, bu yılın performansında maliyetlerin ve yerli müşterinin alım gücünün yanı sıra turiste satışın etkili olacağını vurguladı.

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