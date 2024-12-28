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E-ticarette idari para cezaları arttı: İhlal eden ne kadar ödeyecek?

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticarette (e-ticaret) belirlenen esasların ihlali durumunda uygulanacak idari para cezalarını yeniden değerleme oranında artırdı.

28 Aralık 2024 | 10:59
E-ticarette idari para cezaları arttı: İhlal eden ne kadar ödeyecek?

Bakanlığın, "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12'nci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili kanununda düzenlenen idari para cezaları 2024 için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'e göre artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini veya ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan uygulamalarda bulunan, hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde tek taraflı değişiklik yapan, sözleşmede buna imkan sağlayan herhangi hükme yer veren aracı hizmet sağlayıcıya 22 bin 807 lira ila 228 bin 71 lira ceza kesilebilecek.

Süresi içinde ödeme yapmayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya 22 bin 807 liradan az olmamak üzere 30 güne kadarki süre aşımlarında ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen süre aşımlarında ise ödenmeyen tutarın iki katı ceza uygulanabilecek.

Ayrıca Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen aracılık sözleşmesi hükümlerinin açık ve anlaşılır veya kolayca erişilebilir olmasını sağlamayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için de 22 bin 807 lira ceza verilecek.

TEK TARAFLI FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNE CEZA

Ürünün satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan aracı hizmet sağlayıcıya uygulanacak idari para cezası 1 trilyon 140 milyon 357 bin 390 lira olacak.

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına, adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle hizmet sağlayıcıyı sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüren, sunulan hizmeti kısıtlayan, askıya alan, sonlandıran aracı hizmet sağlayıcıya kesilen idari para cezası 684 bin 214 liraya yükseltilecek.

Bakanlık tarafından talep edilen bilgi, belge ve defterler, elektronik kayıtları sunmayan kişiler ile elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla istenilen bilgileri Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne bildirmeyen geArçek ile özel hukuk tüzel kişiler için uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114 bin 35 lira, üst sınırı 570 bin lira olarak güncellendi.

Bakanlıktan lisans almayan, lisansını yenilemeyen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına, 22 milyon 807 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın giderilmesi için 60 gün süre tanınacak. Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, 45 milyon 614 bin 295 lira ceza kesilecek ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilecek. 30 günlük sürede de aykırılık ortadan kaldırılmazsa ceza tutarı 91 milyon 228 bin 591 liraya yükselecek. Aykırılığın giderilmesi için 15 gün ek süre verilecek. Belirtilen süreler içerisinde aykırılığın giderilmemesi durumunda, Bakanlık tarafından, hizmet sağlayıcılarının ilgili internet adreslerine yönelik içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.


Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. AA

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