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DeFacto'nun azınlık hisselerinin EBRD'ye satışı tamamlandı

ÜNLÜ & Co danışmanlığında DeFacto'nun azınlık hisselerinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) satışı tamamlandı.

23 Ocak 2023 | 17:24
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DeFacto'nun azınlık hisselerinin EBRD'ye satışı tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co'nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Türkiye'nin global moda markası DeFacto Perakende Ticaret AŞ'nin (DeFacto) azınlık hisselerinin EBRD'ye satışının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Simge Ündüz, "DeFacto'nun satıcı taraf danışmanlığını üstlendiğimiz bu işlemin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı gururluyuz. Global zorlukların finans piyasaları üstündeki olumsuz etkisine rağmen bu sene birçok M&A işlemini başarıyla tamamladık. Bu önemli işlemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye M&A pazarında önemli işlemlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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