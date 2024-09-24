İfşalar yeniden başlıyor: Açıklama 1 Ekim'de

Bu konudaki detayları 1 Ekim’de kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz. Yılda ortalama 1,3 milyon denetim gerçekleştiriyoruz. Rutin denetimlerin yanında sektörel olarak da uygulama yapıyoruz. 2024 yılında bugüne kadar ise 854 bin 694 denetim gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduk. Son olarak balda sahtecilik yapanlara ciddi bir operasyon yapıldı. Bunların devamı gelecek. Bu konuda bazı eleştiriler var. ‘Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?’ diye. Bu soruyu Türkiye’nin gündeminden kaldıracağız” dedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakanlık; üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 7 bin 500 gıda denetçisiyle denetimlerine devam ediyor. Gıdaların uygunluk kontrolleri, 39 kamu laboratuvarı, Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve 105 özel gıda kontrol laboratuvarında yapılıyor. Habere göre Bakanlık Bakanlık Alo 174 Gıda Hattı ile vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetleri yakından takip ediyor. 7 gün 24 saat esasına göre 365 gün hizmet veren Alo 174 Gıda Hattı’na gelen ihbarın ardından ekipler, denetim ve kontrol için şikâyete konu adrese gidiyor. Bu ihbar ve şikâyetlere en geç 15 gün içerisinde cevap veriliyor.