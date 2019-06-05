İndirim marketleri krizden kârlı çıktı!
Ekonomik krizle birlikte gelen fiyat artışları tüketiciyi indirim (discount) marketlere yöneltti.
İndirim marketlerin cirosu 2018’de yüzde 33 büyürken perakende sektöründeki payı yüzde 26,8’e ulaştı.
Sektörün 2019’da yüzde 30 büyümesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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