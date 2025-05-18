ARA
DOLAR
38,86
0,39%
DOLAR
EURO
43,37
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
3999,38
-0,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul’a yeni AVM: Lüks markları buluşturacak

İstanbul’da üst segment dünya markalarını bir araya getirme hedefiyle yola çıkan MAHALL İstanbul, perakende sektörünün taleplerine açıldı.

15 Mayıs 2025 | 14:53
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 19:39
İstanbul’a yeni AVM: Lüks markları buluşturacak

MAHALL İstanbul, kapılarını açmaya hazırlanıyor.  Şirketten yapılan açıklamaya göre MAHALL İstanbul, 40 bin metrekarelik kiralanabilir alan üzerine konumlanan 200 mağazasıyla faaliyet gösterecek. Yatırım değeri 160 milyon dolar olan proje, 2025 yılının son çeyreğinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

 ‘PERAKENDECİLİĞİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK BİR DÖNÜŞÜM’

MAHALL İstanbul’da ziyaretçilerin alışveriş yapmak için gelecekleri yeni bir mekân sağlamanın çok ötesinde, tutkuyla bir parçası olmak isteyecekleri, ayrıcalıklı bir deneyim alanı yarattıklarını ifade eden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projeyle ilgili şunları söyledi: “MAHALL İstanbul’u müşterilerine ilham veren, hikâyesi olan ve özel hissettiren markaların ve deneyimlerin buluşma noktası olarak kurguluyoruz. Sadece bugün değil, yarın da değer kazanmaya devam edecek yatırım dostu bir ekosistem oluşturuyoruz. Hep birlikte İstanbul’a dünya standartlarında bir alışveriş ve yaşam alanı kazandıracak, perakendeciliğin geleceğini belirleyen bir dönüşümü başlatacağız”. 

‘YATIRIM DEĞERİ 160 MİLYON DOLAR’

MAHALL İstanbul’un, dünyanın en iddialı projeleri arasında yer alan Çiftçi Towers Türkerler’in bünyesinde bir “yaşam kültürü merkezi” olacağını söyleyen Kazım Türker sözlerine şöyle devam etti: “Perakende sektörünün taleplerine açtığımız MAHALL İstanbul’un yatırım değeri 160 milyon dolar. Kısa süre içinde gelen talepler bizleri son derece memnun ediyor. Perakende sektörünün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelerek, lüks deneyimlerin premium markalarla ve kişiye özel hizmetlerle sunulduğu ayrıcalıklı bir alışveriş ve yaşam merkezi kuruyoruz."

‘Mimari tasarımıyla büyük ilgi görüyor’

MAHALL İstanbul’da Türkiye’nin ve dünyanın dev perakende markaları için beklentilerin üzerinde bir platform sunacaklarını belirten Salar, “Türkerler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak ülkemize değer katan projelere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şirketimizin bugüne kadar inşaat alanında gerçekleştirdiği toplam proje hacmi 10 milyon metrekarenin üzerinde. İstanbul’un en değerli lokasyonunda, iki yakanın kesişim noktasında yer alan MAHALL İstanbul, konumun yanı sıra yapı teknolojileri, mimari tasarımı ve sunduğu olanaklarla büyük ilgi görüyor.” dedi.  

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3999,38 -0,8%
  • ALTIN ONS 3201,12 -1,2%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,645 -0,03%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39715 0,08883%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 1,0262%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8576 0,3909%
  • EURO/DOLAR 1,1165 -0,1877%
  • EURO/TURK LIRASI 43,3705 0,1825%
  • STERLIN/DOLAR 1,32795 -0,19953%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
BİM, Koza, Ford, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Hiç hisse satmamış olsa ne olurdu? Hesaplandı
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL