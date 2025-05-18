İstanbul’a yeni AVM: Lüks markları buluşturacak

MAHALL İstanbul, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre MAHALL İstanbul, 40 bin metrekarelik kiralanabilir alan üzerine konumlanan 200 mağazasıyla faaliyet gösterecek. Yatırım değeri 160 milyon dolar olan proje, 2025 yılının son çeyreğinde ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

‘PERAKENDECİLİĞİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK BİR DÖNÜŞÜM’

MAHALL İstanbul’da ziyaretçilerin alışveriş yapmak için gelecekleri yeni bir mekân sağlamanın çok ötesinde, tutkuyla bir parçası olmak isteyecekleri, ayrıcalıklı bir deneyim alanı yarattıklarını ifade eden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projeyle ilgili şunları söyledi: “MAHALL İstanbul’u müşterilerine ilham veren, hikâyesi olan ve özel hissettiren markaların ve deneyimlerin buluşma noktası olarak kurguluyoruz. Sadece bugün değil, yarın da değer kazanmaya devam edecek yatırım dostu bir ekosistem oluşturuyoruz. Hep birlikte İstanbul’a dünya standartlarında bir alışveriş ve yaşam alanı kazandıracak, perakendeciliğin geleceğini belirleyen bir dönüşümü başlatacağız”.

‘YATIRIM DEĞERİ 160 MİLYON DOLAR’

MAHALL İstanbul’un, dünyanın en iddialı projeleri arasında yer alan Çiftçi Towers Türkerler’in bünyesinde bir “yaşam kültürü merkezi” olacağını söyleyen Kazım Türker sözlerine şöyle devam etti: “Perakende sektörünün taleplerine açtığımız MAHALL İstanbul’un yatırım değeri 160 milyon dolar. Kısa süre içinde gelen talepler bizleri son derece memnun ediyor. Perakende sektörünün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelerek, lüks deneyimlerin premium markalarla ve kişiye özel hizmetlerle sunulduğu ayrıcalıklı bir alışveriş ve yaşam merkezi kuruyoruz."



‘Mimari tasarımıyla büyük ilgi görüyor’

MAHALL İstanbul’da Türkiye’nin ve dünyanın dev perakende markaları için beklentilerin üzerinde bir platform sunacaklarını belirten Salar, “Türkerler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak ülkemize değer katan projelere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şirketimizin bugüne kadar inşaat alanında gerçekleştirdiği toplam proje hacmi 10 milyon metrekarenin üzerinde. İstanbul’un en değerli lokasyonunda, iki yakanın kesişim noktasında yer alan MAHALL İstanbul, konumun yanı sıra yapı teknolojileri, mimari tasarımı ve sunduğu olanaklarla büyük ilgi görüyor.” dedi.