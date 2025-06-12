Karaca mobil uygulaması ‘Ev Yaşam Pazaryeri’ne dönüşüyor

1973 yılında İstanbul Süleymaniye’de 4 kardeşin küçük bir cam atölyesinde kurduğu Karaca, geçen 50 yılı aşkın sürede Emsan, Jumbo, Homend gibi markaları bünyesine katarak büyüdü. Karaca bugün 4000’in üzerinde çalışanı ve 300 üzerinde mağazası ile 43 ülkede 2000’in üzerinde satış noktasında ve e-ticaret operasyonlarıyla Karaca Grup çatısı altında 18 markası ile hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin sofra ve mutfak kategorilerindeki liderliğini uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen Karaca, ev yaşam alanında küresel ölçekte büyümesini sürdürüyor. Bu hedefi doğrultusunda Karaca, dünyaca ünlü ev yaşam markalarının satışa sunulduğu büyük bir pazaryeri platformu haline geliyor.

SEGMENTİNDE PAZAR LİDERİ

Karaca’nın pazaryeri dönüşümünde yalnızca ürün çeşitliliği değil, seçicilik de temel kriterlerden biri olarak öne çıkacak. Platforma dahil edilen markalar; estetik, fonksiyonellik ve tasarım odaklı bir vizyonla belirleniyor. Dünyaca ünlü yüzlerce markayı bir araya getirmede küratörlük görevini üstlenen Karaca, yalnızca satış yapmayı değil, ev yaşamında ilham veren bir deneyim sunmayı hedefliyor.

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de yüzde 98’e ulaşan sofra ve mutfak ürünlerindeki marka bilinirliğiyle pazar lideri olan Karaca, yakın dönemde Shark Ninja ve Flying Tiger Copenhagen markalarını Türkiye’ye getirerek ürün portföyünü genişletti. Karaca, online pazaryerine dönüşüm ile birlikte indirme sayısı 20 milyonun üzerinde olan mobil uygulaması, mevcut 90 markası ile Ağustos ayına kadar 150’ye çıkaracak ve dünyaca ünlü yüzlerce markanın binlerce ürününe erişimini kolaylaştıracak.

FLYING TIGER DA PLATFORMDA

Karaca, dijital dönüşüm kapsamında attığı bu adımı, Danimarka merkezli dünya çapında milyonların ilgisini çeken uluslararası perakende markası Flying Tiger Copenhagen ürünlerinin Karaca platformlarında satışa sunulması ile duyurdu. 40 ülkede bin mağaza ile faaliyet gösteren ve bugüne kadar yalnızca kendi satış kanallarında yer alan Flying Tiger Copenhagen, globalde ilk kez bir başka markanın platformunda satışa Karaca ile başladı. Karaca böylece hem kendi markalarını hem de iş ortaklarını kapsayan, kültürler arası bir ev yaşam ekosistemi kurma vizyonunda önemli bir atmış oldu. 2030 yılı için vizyonunu dünya çapında ev yaşam kategorisinde ilk akla gelen ilk üç markadan biri olmak şeklinde tanımlayan Karaca bu hedefe yönelim adımlar atmayı sürdürecek.

PEK ÇOK MARKA AYNI PLATFORMDA

Karaca'yı sadece kendi ürünlerini sunan bir yer olmaktan çıkarıp, hem global hem de yerel pazarda satış yapan prestijli birçok markayı tek bir çatı altında toplayan güçlü bir ekosistem haline getirdiklerini söyleyen Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, “Amacımız, Karacaseverlerin evleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını tek bir güvenilir platformdan karşılayabilmeleri. Ancak bu bir açık pazaryeri modeli değil. Karaca olarak, 50 yılı aşkın birikimimizle her markayı ve ürünü değil; estetik, fonksiyonellik ve kalite anlayışımıza uyan, müşterilerimize değer katacağına inandığımız markaları, kendi kürason sürecimizle platformumuza dahil ediyoruz. Bu vizyonun çok değerli bir adımını da Danimarka’nın ikonik markası Flying Tiger Copenhagen ile atıyoruz” diye konuştu.

20 MİLYONUN ÜZERİNDE İNDİRİLME

Kullanıcıların evlerine değer katan markalara erişimini kolaylaştırmak için bir adım daha attıklarını söyleyen Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl ise, “Karaca uygulaması artık, 20 milyonun üzerindeki indirilmesiyle, dünyanın dört bir yanından seçilmiş ev yaşam markalarının bir araya geldiği, estetik, fonksiyonellik ve özgün tasarım kriterleriyle küratörlüğünü üstlendiğimiz bir pazaryeri platformuna dönüşüyor. Bu bir toplama değil, bir seçme işi. Her markayı değil; vizyonumuza, kalite anlayışımıza ve tasarım kültürümüze uyan markaları Karaca çatısı altında bir araya getiriyoruz. Böylece kullanıcılarımıza sadece alışveriş değil, ilham veren bir yaşam deneyimi sunuyoruz” diye anlattı.

İLK ÜÇTE İKİ MAĞAZASI VAR

Flying Tiger ile geçen yıl mart ayında bir anlaşma yaptıklarını ve ilk mağazalarını 2024 Ekim ayında Kanyon’da açtıklarını söyleyen Flying Tiger Copenhagen Genel Müdürü Sami Hotak ise şöyle devam etti: “Şu an 22 mağazamız var. Türkiye’de yaklaşık 8 ayda 22 mağazaya ulaştık. Hızlı bir şekilde de mağazalaşmaya devam ediyoruz. Bugün Flying Tiger Türkiye’de beklentimizin üstünde bir taleple karşılandı. Flying Tiger’ın dünya genelinde yer aldığı 39-40 franchise pazarının içerisinde Türkiye’de yer alan Kanyon ve Galataport mağazaları ilk üçte yer aldı. Bu bizim için büyük bir gurur. Flying Tiger 5500 farklı ürün tasarlayan bir marka. Karaca ile olan online satış iş birliği konusunda onlarda çok heyecanlı. Karaca sayesinde Türkiye’de yüzde 30’dan fazla online satış geliri elde etmeleri onlar için büyük bir cazibe merkezi oldu.”

Platformun tanıtım toplantısına; Shark Ninja Türkiye Genel Müdürü Galip Bağcı, Mudo CEO’su Ömer Taviloğlu, Baci Milano Kurucusu Giovanni Colombo – Silvia Arienti, Guzzini CEO’su Grasso Sergio Ferruccio, Alessi CFO’su Paolo Roviera gibi Karaca çatısı altında yer alan dünyaca ünlü markaların yöneticileri de katıldı.