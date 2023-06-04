Koctas.com.tr pazaryeri oldu

Koçtaş’ın dijital mağazası koctas.com.tr, ev geliştirme sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri oldu. Koçtaş, 58 ilde bulunan 389 mağazasıyla müşterilerine hizmet verirken koctas.com.tr aracılığıyla da yüz binlerce ürün seçeneğini tüm Türkiye’ye ulaştırıyor. Evini güzelleştirmek ve geliştirmek isteyenleri geniş tedarikçi ağı ve Türkiye’nin önde gelen markalarıyla buluşturan Koçtaş; geniş taksit avantajı, nakliye-montaj hizmeti, mağazadan teslim al seçeneği, eğitim ve ilham içerikleriyle müşterilerinin talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılıyor.

“Geniş tedarikçi ağımız ve Koçtaş güvencesiyle çok kısa sürede milyonlarca ürünü, milyonlarca müşteriyle buluşturacağız”

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Koçtaş’ın çoklu kanal stratejisiyle bugüne kadar yatırım yaptığı her alanda en iyi ve en çok tercih edilen marka olma hedefini ev geliştirme sektörünün en büyük “Online Pazaryeri” olma vizyonuyla birleştirdiklerini belirtti. Devrim Kılıçoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu vizyon doğrultusunda şirketimiz içerisinde pazaryeri çevik takımını oluşturduk. ‘Online Pazaryeri’, Koçtaş için bir dönüm noktası. Pazaryeri projemizle birlikte ürün sayımızda bu yıl en az 5 kat artış olacak. Ev geliştirme sektöründe halihazırda yüz binin üzerinde ürünü müşterilerimize sunarken, geniş tedarikçi ağımız ile çok kısa sürede milyonlarca ürünü, milyonlarca müşteriyle buluşturacağız. Aynı zamanda Koçtaş garantili gelişmiş satış sonrası hizmet ağımızla ve sektör uzmanlığımızla müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı planlıyoruz.”

“koctas.com.tr, ev geliştirme denince ilk akla gelen platform olacak”

Ev geliştirme sektörünün açık ara lideri olduklarını belirten Devrim Kılıçoğlu, ‘’Biz bu alanda yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de hizmet veren tedarikçileri çok iyi tanıyor, önemli seçim kriterleri ile satış platformumuza almaya özen gösteriyoruz. Ev geliştirme sektöründe edindiğimiz çeyrek asrı aşan deneyimi ve uzmanlığımızı, ‘Online Pazaryeri’ projemizle çok daha fazla kişi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Pazaryeri projemiz ile birlikte koctas.com.tr, evini güzelleştirmek, geliştirmek isteyenlerin internetteki arama motoru olacak ve ev ile ilgili tüm ihtiyaçların bulunabildiği bir platforma dönüşecek. Çalışma arkadaşlarımın büyük gayretiyle pazaryeri projemizi kısa sürede hayata geçirmeyi başardık” dedi.

‘’Yıl sonuna kadar toplamda 500 bin ürüne ve 1000’in üzerinde satıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.’’

Ev geliştirme perakendeciliğinde müşterilere tercih olanağını sunabilmenin önemli olduğunu ifade eden Devrim Kılıçoğlu, ‘’Online Pazaryeri projemiz ile mevcut ürün yelpazemizi genişletirken aynı zamanda yeni kategorilerimiz de olacak. Ürünlerimizi müşterilerimize isterlerse eve teslim, isterlerse de “Ara, Tıkla & Teslim Al” adını verdiğimiz “Click & Collect seçeneklerimizle ulaştıracağız. Şu an 100.000 ürün ve 316 satıcımız bulunuyor. Yıl sonuna kadar toplamda 500 bin ürüne ve 1000’in üzerinde satıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Birinci yılımızda Mobilya, Bahçe, Banyo, Mutfak, Isıtma ve Dekorasyon kategorilerine odaklanıp sonrasında diğer kategorilerde de hızla zenginleşeceğiz. Şu anda tasarımsal anlamda ilk bakışta büyük bir değişiklik görülmese de yeni birer arama kutusu ve kategori ağacı hazırladık. Ürün içeriklerimizi zenginleştirirken; müşteri değerlendirme altyapısını ve müşteri yolculuğu takibi sistemini de hayata geçirdik. Ayrıca sistem entegrasyonu ve satış geliştirme için oldukça önemli olan tedarikçi eğitim portalı uygulamasını devreye aldık. Projemizin ikinci aşamasında tasarım ve arayüz konularında daha radikal değişiklikler de yapmayı planlıyoruz’’ diye konuştu.

“Koçtaş garantili yaygın nakliye montaj hizmeti ve geniş taksit avantajıyla maksimum müşteri memnuniyetini hedefliyoruz”

Koçtaş’ın hem fiziksel hem de online kanalda büyüyen bir marka olarak Koç Grubu’nun da gücünü alarak önemli bir stratejik hamleyi daha hayata geçirdiğinin altını çizen Devrim Kılıçoğlu “Diğer pazaryerlerinden farklı olarak Koçtaş’ın Türkiye’nin pek çok noktasına yayılan fiziksel mağaza gücü ve tüm dijital kanallarda da geçerli Koçtaş garantili, yaygın nakliye ve montaj hizmeti bulunuyor. Bu önemli avantajları da en uygun şekilde değerlendirmek istiyoruz. Her mağazamızı, her bir çalışanımızı müşterilerimiz için bir uzmanlık fırsatı olarak görüyoruz. Müşterimizi alıcı ve satıcı arasında bırakmayacak şekilde iş süreçlerimizi yöneteceğiz. Müşterilerimiz aynı zamanda mağazalarımızda bulunan hızlı sipariş ekranları aracılığı ile de pazaryeri ürünlerine ulaşabilecekler. Ayrıca müşterilerimize geniş taksit avantajları sunarak ödeme kolaylığı sağlayacağız ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.

“Çoklu kanal yapılanmamızla mağazalarımızı birer teslimat noktası gibi konumlandırıyoruz”

Koçtaş online pazaryerinden satış yapacak tedarikçilerin fiyat ve hizmet konusunda müşterilere en iyi deneyimi sunacak firmalar olmasına özen gösterdiklerini de belirten Devrim Kılıçoğlu şöyle konuştu: ‘’Amacımız müşterilerimizin uzun yıllardır mağazalarımızdan aldıkları hizmet kalitesini online kanalımıza da taşımak. En iyi tedarikçilerle çalışmaya ve tedarikçilerin Koçtaş ile olan deneyiminin de en iyi şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Müşterilerimiz Koçtaş’a her kanaldan kolaylıkla ulaşabiliyor. Mağazalarımızı birer teslimat noktası gibi de konumladığımız için fiziksel kanalda da bu büyümeyi büyük fırsat olarak görüyoruz. Koçtaş bir evin ihtiyacı olabilecek her ürünü sunuyor.”

“2023 yılı içerisinde toplam 100 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayımızı 450’e ulaştırmayı hedefliyoruz”

Müşterinin hangi kanaldan alışveriş yaparsa yapsın, bu deneyiminin kusursuz olmasını sağlamak için tüm Koçtaş birimlerinin entegre bir şekilde çalıştığını belirten Devrim Kılıçoğlu, “Çoklu kanal stratejimiz kapsamında, dijital platformlarımızda bu önemli adımları atarken, büyük formatlı mağazalarımız ve mahalleli formatımız Koçtaş Fix mağazalarımızın açılışlarına da devam ediyoruz. 2023 yılı içerisinde 100 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayımızı 450’e ulaştırmayı ve sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Koçtaş bugün, Türkiye geneline yayılan mağazaları ve alanında uzman binlerce çalışanıyla sektöre yön veren, ürün seçeneği ve sunduğu hizmetlerle tüketicinin kalbinde taht kuran lider bir marka” dedi.