Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında 2017 yılında Ankara’da kurulan KOOP Market, bugün 4 bin 500’e yakın satış noktasıyla hizmet veriyor. Kâr odaklı olmaktan çok, ortaklarının ve çiftçilerin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan KOOP Market, ‘Uçtan Uca Modeli’yle farklılaşıyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Bu model sayesinde çiftçiden tüketiciye uzanan zincirde üretimin her aşamasını kapsayan bütünsel bir ekosistem kurduklarını söyleyen Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş Genel Müdürü Varol Halepli, “Bu kapsamlı ekosistem sadece bir üretim-tüketim zinciri değil; aynı zamanda çiftçiyi destekleyen, halkımıza adil fiyatla gıda ulaştıran ve sürdürülebilir tarımı esas alan bir yaşam modeli sunar” diyor. Çiftçi, esnaf ve halk arasında adil ve sıcak bağlar kurmayı hedefleyen, tamamen yerli ve halk temelli bir organizasyon olduklarını Varol Halepli, markanın dönüşüm yolculuğunu ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

KOOP Market’in kuruluş amacı nedir ve bu amaç doğrultusunda bugüne kadar hangi çalışmalar gerçekleştirildi?

KOOP Market, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında, kâr odaklı olmaktan çok, ortakları ve çiftçilerin çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur. Özellikle piyasa koşullarının zorluklarına karşı çiftçilerin ürünlerini değerinde satın alarak, işleyip değerlendirmek ve halkımıza ekonomik, sağlıklı, doğal gıdalar sunmak önceliğimizdir. İlk mağazamızı 1 Mart 2017’de Ankara Bahçelievler’de açtık ve 16 Aralık 2020’den itibaren Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. olarak faaliyetlerimizi daha kurumsal bir yapıda sürdürüyoruz. Bugün 4.500’e yakın satış noktasında tüketicilerimize hizmet veriyoruz.

Bu amaçla yaptığımız çalışmalar neler?

Kadın Kooperatiflerine Destek: Kadınların üretimlerine mağazalarımızda yer vererek istihdamlarını ve girişimciliklerini teşvik ediyoruz.

Sabit ve Uygun Fiyat Politikası: Temel gıda ürünlerinde sürekli uygun fiyatlar sunmaya devam ediyoruz.

Ürün Çeşitliliğinin Artırılması: Başta temel gıda ürünleriyle sınırlı olan ürün gamımızı temizlik, kişisel bakım gibi kategorilerle genişlettik. Marketlerimizde 1.500–2.500 arasında ürün bulunmakta; bunların yaklaşık 850’sini uçtan uca üretim modeli ile kendi tesislerimizde sağlıyoruz. Bu sayıyı 1.100–1.300 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz.

Doğrudan Çiftçiden Tedarik: Ürünlerimizi çiftçilerden aracısız alarak hem çiftçimizin gelirini artırıyor hem de tüketicimize uygun fiyatla taze ve kaliteli ürünler sunuyoruz.

Özellikle kadın kooperatifleriyle yapılan iş birlikleri ve fiyat istikrarı çalışmaları, KOOP Market’in hem sosyal sorumluluk hem de ekonomik denge misyonunu güçlendirmiştir.

“Tarımda Kadın Emeği” vizyonuyla kadın istihdamını desteklemeye devam ediyoruz.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için nasıl bir organizasyona sahipsiniz?

Tarım Kredi Grubu olarak, entegre bir yapıya sahip, etkili ve sürdürülebilir bir organizasyonla çalışıyoruz. Temel mottomuz “Uçtan Uca Modeli”. Bu model, çiftçiden tüketiciye uzanan zincirde üretimin her aşamasını kapsayan bütünsel bir ekosistemdir. Böylece ürünlerin sağlıklı, doğal ve uygun fiyatlı biçimde halkımıza ulaşması garanti altına alınır. Süreç, çiftçilerimizin üretim aşamasıyla başlar. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerimize kaliteli tohum, gübre, zirai ilaç, sulama ekipmanları ve teknik destek sağlanır. Bu destek, verimli ve sürdürülebilir üretimi teşvik ederken, ürün kalitesini artırır. Ürünler doğrudan çiftçiden alınır; bu sayede aracı maliyetleri ortadan kaldırılır ve çiftçimizin emeği hak ettiği değeri bulur. Tedarik edilen ürünler, Tarım Kredi Grubu’na ait modern üretim tesislerinde, uluslararası kalite standartlarına uygun biçimde işlenir ve paketlenir. Tüm süreçlerde hijyen ve kalite kontrol uygulamaları titizlikle yürütülür. Ardından güçlü lojistik altyapımız sayesinde bu ürünler Türkiye genelindeki mağazalarımıza hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılır. Son aşamada, tüketicilerimiz doğal, taze ve ekonomik ürünlere erişmiş olur. Bu kapsamlı ekosistem, sadece bir üretim-tüketim zinciri değil; aynı zamanda çiftçimizi destekleyen, halkımıza adil fiyatla gıda ulaştıran ve sürdürülebilir tarımı esas alan bir yaşam modeli sunar.

KOOP Market’in logo ve marka değişim sürecini daha anlatabilir misiniz?

KOOP markasında ve logosunda Tarım Kredi’nin köklü geleneğini ve çiftçiyle halk arasında kurulan bağı en sade ve etkili biçimde ortaya çıkarmayı hedefledik. Bunun için yaklaşık 3 ay süren oldukça detaylı çalışmalar yaptık. Birkaç ajans ve tasarımcıyla görüşüp pek çok öneriyi değerlendirdikten sonra “KOOP” isminde karar kıldık. Yeni logo, çiftçimizin değerini, kooperatifleşmenin gücünü ve halkımıza hizmet etme misyonumuzu sıcak ve modern bir formda ortaya çıkardı. Logo değişiminde ilk adımı mağaza tabelalarımıza yansıtacak şekilde attık, daha sonra yazılı ve görsel basın, açık hava ve dijital mecralarda yeni markamızı anlatmaya başladık. Bugün KOOP, halk arasında daha kolay hatırlanan, sıcak, samimi ve çiftçiyle halk arasında kurulan bağı pekiştiren bir marka haline gelmesini umuyoruz.

KOOP Bakkal projesi hakkında bilgi verir misiniz?

KOOP Market, çiftçi, esnaf ve halk arasında adil ve sıcak bağlar kurmayı hedefleyen, tamamen yerli ve halk temelli bir organizasyondur. Bu hedef doğrultusunda ortaya çıkan KoopBakkal projesi, bu bağın en somut örneklerinden biridir. KoopBakkal, zor koşullardan geçen mahalle bakkallarımıza Tarım Kredi güvencesinde mal alma, daha fazla ürün çeşidi sunma ve halkın ihtiyaçlarına daha etkili cevap verme imkanı sağlıyor. Bu sayede bakkallar, büyük zincir mağazalarla rekabet etmek zorunda kalmadan, uygun fiyata, kaliteli ve geniş ürün portföyünü raflarına taşıyabiliyor. Bugün 65 ilde 1.000’e yakın bakkal bu ağa katıldı. Bu bakkallar arasında köylerde hizmet veren dükkanlar da var, şehir içinde oldukça işlek noktalarda bulunanlar da. KoopBakkal, bu esnaflara Tarım Kredi ürünlerini uygun koşullarla temin etme ve satma imkanı sunuyor.

KOOP Market’in hedefleri oldukça iddialı. Bu hedefleri biraz daha anlatabilir misiniz?

Şu an 4.500’e yakın satış noktamızı yıl sonuna kadar 5.000’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yine 2-2,5 milyar TL arasında bir yatırımla 2-3 yeni depo daha açmayı planlıyoruz. 2025 sonunda 260 milyon müşteri işlemine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu mümkün kılacak olan ise mağaza sayımızın ve lojistik kapasitemizin artacak olması. Böylece daha fazla noktada, daha fazla vatandaşa ulaşabileceğiz. Şu anda bir markette ortalama 1.500- 2.000 ürün bulunuyor ve bunun yaklaşık 850’si bizim üretimimiz. Bu sayıyı 1.100-1.300 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. En öncelikli hedef, atıştırmalık ürünleri artırmak. Tüketicinin yoğun talep gösterdiği bu segmentte KOOP olarak dışa bağımlıyız. Eğer uygun bir fırsat çıkarsa, satın alma ya da yeni bir tesis kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca tüm iş süreçlerimizi dijitalleştirerek daha verimli, daha entegre bir yapıya kavuşmayı amaçlıyoruz. Böylece maliyetleri azaltıp rekabetçiliğimizi artırırken, bir platforma dönüşen yapımızla çok daha geniş bir tarım-gıda ekosistemine hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

KOOP MARKETİN 4 FARKLI MAĞAZA YAPISI VAR

Kurumsal Satış: Kamu kurumlarına uygun fiyatlı ve kesintisiz tedarik hizmeti sunuyor.

KoopBakkal: Mahalle bakkallarına Tarım Kredi ürünlerini satma imkanı sağlayıp onları zor koşullardan çıkarıp daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı oluyor.

Kooperatif Satış Marketleri: Tarım Kredi Kooperatifleri içinde hizmet veren bu mağaza tipi, çiftçilerin ve halkın ihtiyaçlarını daha yakından ve uygun koşullarla temin etmelerine imkan sunuyor.

MAĞAZA FORMATLARI:

Standart Market: Geleneksel market anlayışını temsil etmekte, temel ihtiyaçları geniş bir ürün yelpazesiyle sunmaktadır.

Akıllı Market: Dijital teknolojilerin daha yoğun olarak entegre edildiği bu mağaza formatında, alışveriş daha pratik ve daha hızlı hale gelmiştir.

Sıfır Atık Market: Sürdürülebilirlik ve çevreyi düşünerek oluşturduğumuz bu mağaza tipi, atıkları en aza indirmeyi hedefler. Plastik poşet yerine, geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir ambalajlar tercih edilir. Müşteriler kendi taşıma kaplarıyla gelip ihtiyaçları kadar ürün alabilirler.

‘Çiftçimizin, halkımızın ve yerel esnafımızın hizmetindeyiz’

“KOOP Market olarak yalnızca ticari bir yapı değiliz; Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerimizin emeğini koruyan, yerel esnafı destekleyen ve halkımıza doğal, kaliteli ürünleri ulaştıran bir dayanışma zinciriyiz. Bizim için kârlılıktan önce gelen şey, çiftçilerimizin alın terini değerinde almak ve bunu adil bir ekosistemle sofralara taşımaktır. “Uçtan Uca” modeliyle çiftçiden tüketiciye kadar uzanan tüm süreci kapsayan bu entegre sistem sayesinde, sadece ürün değil, güven ve sürdürülebilirlik de taşımaktayız. Amacımız, Türkiye’nin tarımsal altyapısını güçlendiren, katma değerli üretimi destekleyen ve hem üreticiye hem de tüketiciye kazandıran örnek bir ekosistem inşa etmektir. KOOP Market’in büyümesi, sadece market raflarında değil; tarlada, dükkânda ve sofrada hayat bulan milli bir kalkınma projesidir.”