Metro Türkiye, Mamak deposunu 3 katına çıkardı

Bu yatırımla, Konyaaltı deposundan sonra ikinci büyük deposu konumuna ulaşan Mamak Sevkiyat Deposu, Ankara’nın yanı sıra Bolu, Kırıkkale, Karabük, Yozgat, Amasra, Bartın illerine de Metro Usulü hizmet taşıyacak. Ülkemizde yeme içme sektörünün gelişimine katkıda bulunmak için sürekli yeni adımlar attıklarını kaydeden Metro Türkiye CEO’su David Antunes, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımla, operasyonlarımızı genişletip, yetkinliklerimizi artırarak Ankara başta olmak üzere çevre illerde gastronomi sektörünün gelişimine ivme kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeme içme sektörünün en yakın iş ortağı olma vizyonuyla 1990’dan beri ülkemizde faaliyet gösteren Metro, Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Son yıllarda yeme içme sektöründeki varlığını güçlendiren ve Ankara’da operasyonlarını genişletmeye odaklanan Metro Türkiye, sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen yatırımla gıda sevkiyat operasyonu alanı üç kat büyüyen Mamak Sevkiyat Deposu, böylece Metro Türkiye’nin Konyaaltı deposundan sonra en büyük 2. deposu konumuna ulaştı. İç Anadolu’da operasyon ağının merkezi görevini üstelenecek olan Mamak Sevkiyat Deposu, Ankara’nın yanı sıra Bolu, Kırıkkale, Karabük, Yozgat, Amasra, Bartın olmak üzere bölgede toplam yedi şehre sevkiyat gerçekleştirecek.

Yüksek ürün bulunurluğu, geniş operasyon ağı

Müşterilerinin ihtiyacı olan ürünü ve servisi en iyi şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Metro Türkiye CEO’su David Antunes, “Ankara ve çevre illere baktığımızda sektörün potansiyelinin arttığını ve büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle Ankara, yerli ve uluslararası mutfakların temsilcilerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra şef restoranları ile de gastronomi alanında ciddi bir gelişim gösteriyor. Bölgede yeme içme sektörü daha dinamikleşirken, beklentileri eksiksiz karşılayabilmek amacıyla profesyonellerin en yakın iş ortağı olarak verdiğimiz hizmeti ve operasyonlarımızı güçlendirecek yeni bir yatırıma imza attık. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, ürün bulunurluğumuzu en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz 40 milyon TL’lik yatırımla depo hacmimizi üç kat büyütürken, bu alan artışıyla toplam palet sayımızı da üçe katladık. Bu büyüme paralelinde gelecek yıl itibarıyla operasyonda görev alan ekibimizin sayısı da iki kat artacak. Daha yüksek ürün bulunurluğu ve gerek mağazalarda gerekse sahadaki profesyonel ekiplerimizle amacımız; Ankara başta olmak üzere sevkiyat yaptığımız çevre illerde yeme içme sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap vererek gelişimlerine katkıda bulunabilmek” diye konuştu.

Yatırım miktarı 40 milyon TL’yi aştı

Metro Türkiye’nin gerçekleştirdiği yatırımla Mamak deposunun daha önce 1.063 metrekare olan Gıda Sevkiyat Operasyonu alanı, neredeyse üç kat büyüyerek 3.000 metrekareyi aştı. Kuru gıda depolama alanı 566 metrekareden 1.014 metrekareye yükseldi. Sebze-meyve ve taze balık kategorilerinin eklendiği soğuk oda alanları iki katına çıkarak 263 metrekare oldu. Donuk ürün depolama alanının 124 paletlik kapasitesi ise ciddi bir yükselişle 840’a ulaştı. Depo alanının toplam palet sayısı ise yine üç kat artışla 2.750’ye çıktı. Böylece Mamak deposunda günlük olarak yaklaşık 38 tondan 147 tona yükselen bir operasyon kapasitesine sahip olan Metro Türkiye’nin bu yatırım için harcadığı rakam ise 40 milyon TL’yi aştı.

32 yıldır Ankara’da hizmet veriyor

1992 yılında açılan Etlik mağazası ile Ankara’da hizmet vermeye başlayan Metro Türkiye, sonrasında Mamak ve Batıkent mağazalarıyla Ankara’daki varlığını güçlendirdi. Bunun yanında 20 şehirdeki 35 mağazası ve 250 bin metrekareyi aşan depolama alanının yanı sıra gıda sevkiyat hizmetiyle 70’e yakın şehirde 2 milyondan fazla müşteriye ulaşıyor. Dolaylı olarak ulaşılan müşteri sayısı ise tam 20 milyon.

Enerjisinin %100’ü güneşten

Operasyonel yatırımların yanı sıra yeşil enerji yatırımlarında da hız kesmeyen Metro Türkiye, 2023 yılı itibarıyla Güneş Enerjisi Sistemi projesini hayata geçirdi. Toplam 49 futbol sahasına eş değer 200 bin metrekarelik alanda üç faz olarak 2025 yılında tamamlanması planlanan projenin 15 mağazayı kapsayan ilk fazı devreye alındı. Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanıldığı ilk mağaza ise Ankara Batıkent oldu. Sonrasında Etlik mağazasında da yenilenebilir enerji sistemlerine geçilmesiyle Metro Türkiye, Ankara’daki 2 mağazasının tüm elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor.

