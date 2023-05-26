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Migros deprem bölgesinden 300 ton ürün alacak

Migros, Meryem Kadın Kooperatifi'nden deprem bölgesinde bu yıl 300 ton ürün alımı yapmayı planlıyor.

26 Mayıs 2023 | 12:52
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Migros deprem bölgesinden 300 ton ürün alacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, tarımsal alanda kadınların güçlenmesine ve kadın girişimciliğinin artmasına katkı sağlayan yatırımlarını güçlendirerek sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki illerde sosyal ve ticari hayatın eski haline dönmesi için felaketin ilk anlarından itibaren alım seferberliği başlatan Migros, bu faaliyetlerini de artırarak devam ettiriyor.

Şirket, bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (UN-ILO) ve Adana Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulan Meryem Kadın Kooperatifleri'nden ürün alımını sürdürüyor. Geçen yıl tarımsal alanda kadınların güçlenmesini desteklemek amacıyla ürün alımı gerçekleştiren Migros, bu sene de depremden etkilenen kadın üreticilerden kooperatif kanalıyla yaklaşık 300 ton ürün alımı yapacak.

"Kooperatifin ürünlerine raflarımızda yer vermek bizi çok mutlu ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, deprem bölgesindeki kadın üreticilerin yetiştirdiği ve sofralara kazandırdığı ürünleri mağazalarında satışa sunan ilk perakendeci olduklarını bildirdi.

Geçen yıl iş birliğine başladıkları Meryem Kadın Kooperatifi'nin ürünlerine raflarında yer vermenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"İş birliğimiz kapsamında ağırlıklı olarak deprem bölgesinden ürünler alıyoruz. Hatay'dan çilek ve Samandağ biberi ile başladığımız alımların arasında lahana, maydanoz, nane, kırmızı biber, portakal ve karpuz yer alıyor. Meryem Kadın Kooperatifi çevreci üretim sistemleriyle öne çıkıyor. Kooperatifin Adana'daki serası yüzde 100 güneş enerjisiyle ısınırken sulamanın ise yüzde 70'i kanallarda toplanan yağmur suyu ile gerçekleşiyor. Anlaşmalı olarak üretilen ürünlerin tamamı iyi tarım uygulamaları ile yetiştiriliyor."

Arslan, kooperatifin, kadınların tarımsal bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim programları sunduğunu, Migros olarak kadın kooperatiflerine enerji verimliliği ve akıllı tarım gibi birçok başlıkta eğitim verdiklerini aktardı.

Bu eğitimleri alan kadınların, diğer üreticilere de örnek olacağına dikkati çeken Arslan, "Kooperatifin özel eğitim verdiği çiftçiler, isteyen firmalara toplama ve hasat gibi süreçlerde danışmanlık verecekler. Özellikle deprem bölgesinde olmak üzere kadın kooperatiflerimize eğitim, üretim desteği ve satın alma garantisi sunarak kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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