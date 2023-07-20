Müşteri AVM’lerden deneyim istiyor

Değişen tüketici beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda perakende sektörüne yönelik bir yol haritası oluşturma hedefiyle yola çıkan Esas Gayrimenkul, bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiği ‘Müşteri Laboratuvarı 2023’ araştırma sonuçlarını açıkladı. Altı farklı müşteri profili ortaya araştırmaya göre AVM’lerin yeni dönemde deneyime ve dijitalleşmeye odaklanması gerekiyor.

Esas Gayrimenkul Müşteri Laboratuvarı çalışmaları kapsamında tanımlanan altı müşteri profili ve detayları hakkında bilgi veren FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula, “Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz araştırmanın bu yıl yaptığımız saha çalışmaları bize önemli projeksiyonlar sunuyor. 2021 yılında yaptığımız araştırmanın sonuçlarını 2022 sonu yapılan Konda Hayat Tarzı verisi ile birlikte analiz ettik. Bildiğiniz gibi altı tane müşteri profilinden bahsetmiştik. Birincisi Deneyim Kaşifleri; 2022 yılında en büyük segmentlerden bir tanesiydi. İkincisi Marifetli Muhtarlar diğer bir deyişle fiyat odaklılar. Üçüncüsü Evhamlı Simyacılar, bu kategoride geçen seneden bu yana pek bir değişim olmadı. Hala AVM’lerle aynı seviyede ilişki kurduklarını görüyoruz. Dördüncü kategori ise Hedonistler yani genç aşıklar, AVM’ye arkadaşlarını bulmak veya arkadaşlarıyla zaman geçirmek için geliyorlar. Beşinci sırada Sofistike Bilgiçler ve son kategori de ise Teknolojik Çokbilmişler yer alıyor” dedi. Araştırmaya göre AVM’ler Deneyim Kaşifleri müşteri grubunu çekmekte zorlanıyor. Harcama potansiyeliyle dikkat çeken bu grup için yeni yatırımlar yapmak gerekiyor.

BELİRSİZLİK ÇAĞI

Son bir yılda neler olduğuna bakıldığında bu döneme ‘Belirsizlik Çağı’ adını verdiklerini belirten Abdula sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu an Belirsizlik Çağı’nın içerisindeyiz. Her problemin kendine özgü bir çözümü vardır. Eskiden problemi tanımlayabiliyorsak çözümün yüzde 75’ini bulabiliyorduk ama artık maalesef problemi tanımlayamıyoruz. Çünkü problemin tek bir kaynağı yok. Problemler birbirleri ile çok ilintili hale geldi. Bir noktayı çözerken diğer sağlam parçayı bozmamak en etkili stratejik başarı haline geliyor. Problemler birbirleriyle bağlantılı olduğu için çözüm bulmak ciddi şekilde zorlaşıyor. Sonra doğru ya da yanlış olmadığını görmeye başlıyorsunuz. Tam çözümü bulduk diyorsunuz, ancak bulmadığınızı anlıyorsunuz. Böyle bir çağın içindeyiz.”

Müşteri Laboratuvarı 2023 sonuçlarını özetleyen Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan: “Özetleyecek olursak; değişim her zaman hayatımızda vardı, fakat artık çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Dolayısıyla değişimin yönünü doğru anlamak ve doğru karar vermek gerekiyor. Değişimle savaşamayız ve engelleyemeyiz” diyor.

AVM’LERE NELER YAPMALI?

• Dönüşümü anlamak ve adapte olmak için müşterimizi daha iyi tanımaya ve değişen yaşam tarzlarına odaklanmalıyız.

• Türkiye hızlı yaşlanıyor. AVM’ler olarak buna hızlı adapte olmamız gerekiyor. 38-55 yaş aralığındaki deneyimli gençleri daha iyi anlamalıyız ve beklentilerine cevap vermeliyiz. AVM’lerin ve perakendenin geleceği bu yaş aralığına bağlı.

• Deneyim, sürdürülebilirlik, toplumsal duyarlılık, paylaşma kültürü, mikro mobilite ve kolaylık eğilimi hızla artıyor. Bu dönüşüme adapte olmak için yeniden düşünmeli ve tasarlamalıyız.

• Endişeli Modernler, Mazbut Modernler ve Mahallenin Gençleri hala en stratejik kitleler.

• Fiyat odaklı alışveriş yapan kitleyi AVM’lere çekecek kategorileri/markaları hızla eklememiz gerekiyor.

• Kaygısı yüksek bir müşteri ile karşı karşıyayız. Temas ettiğimiz her noktada şefkat ve güven duygusunu yaşatmalı.



Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan: Yakın coğrafyada büyüyeceğiz

“Yenilikçiler ve dönüşüme erken uyum sağlayanların sektörde kalıcı olacak. Biz şu anda 20 ticari gayrimenkulün varlık yönetiminden sorumlu olduğumuz bir portföyü yönetiyoruz. Müşteri laboratuvarımız yeni çıktılar üretti. Sürdürülebilirlik günümüzde başlı başına büyük bir gündem. Bizler de sekiz tane sürdürülebilirlik başlığı üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu anda AVM ve ofislerimizin ortak alan enerji ihtiyacının yüzde 72’sini güneş enerji santrallerimizden sağlıyoruz ve bunu hızlı bir şekilde yüzde 100’e taşımayı hedefliyoruz. Sektörde ise yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunlara çözüm bulabilmek için biz de Esas olarak bazı çalışmalar yaptık. Bunları tüm paydaşlarımızla yakın zaman içerisinde paylaştık. Çok hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. Sektörün de buna benzer yeni çözümlere ihtiyacı var. Varlık yönetim platformumuzu öncelikle Türkiye’de ve daha sonra yakın coğrafyada büyütmeyi planlıyoruz.”

