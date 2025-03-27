ARA
DOLAR
38,01
0,05%
DOLAR
EURO
41,22
0,87%
EURO
GRAM ALTIN
3727,32
1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
9636,54
-0,13%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Perakende
  • Perakende sektörü bayram edecek: 130 milyar liralık alışveriş beklentisi

Perakende sektörü bayram edecek: 130 milyar liralık alışveriş beklentisi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, arife günü ile birlikte Ramazan Bayramı'nda 130 milyar liralık kartlı alışveriş yapılmasını beklediklerini bildirdi.

27 Mart 2025 | 13:46
Son Güncellenme: 27 Mart 2025 | 14:27
Perakende sektörü bayram edecek: 130 milyar liralık alışveriş beklentisi

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, markalı perakende sektöründe alışverişlerin 29 Mart'a denk gelen arife günü yoğunlaşacağını belirterek, harcamaların market, giyim, ayakkabı ve yemek başta olmak üzere bazı kategorilere kısmen de olsa nefes aldıracağını belirtti.

Kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 20'sinin market giderleri için yapıldığını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Giyim ve ayakkabı ile yeme içme de ilk üçte yer alan diğer kategorileri oluşturuyor. Önceki yıllardaki gözlemlerimizden dini bayramlar için alışverişin arife günü yoğunlaştığını biliyoruz. Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) verileri de gözlemimizi doğruluyor. Örneğin geçen yıl 4 günlük Ramazan Bayramı'ndaki toplam 94,1 milyar liralık kartlı harcamanın 37 milyar lirasının, yani yüzde 39'unun arife günü gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu yıl 4 günlük bayramda kartlı harcamanın yıllık enflasyona paralel, yüzde 40 civarında artışla 130 milyar lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Söz konusu alışverişin yaklaşık yüzde 40'ının, yani 50 milyar liralık kısmının 29 Mart'ta gerçekleşmesini bekliyoruz."

‘MARKALI PERAKENDEDE SATIŞLAR İLK İKİ AYDA DARALDI’

Sinan Öncel, markalı perakendede yılın ilk iki ayında adet satışlarının daraldığını belirterek, dini bayramlar ve özel günlerde dönemsel artışlar olduğunu bildirdi.

Öncel, gidişatın tersine çevrilebilmesi için yenilikçi ürün yapmaktan ve maliyetleri düşürmekten başka çözüm yolunun olmadığını vurguladı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3727,32 1,07%
  • ALTIN ONS 3050,13 0,98%
  • BIST 100 9636,54 -0,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,65 0,044%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42971 0,22151%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,075 0,0717%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0098 0,0488%
  • EURO/DOLAR 1,0793 0,3543%
  • EURO/TURK LIRASI 41,2151 0,8748%
  • STERLIN/DOLAR 1,29519 0,48801%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
BİM, temettü teklifini duyurdu
ASELSAN'dan 3 kritik yatırım
Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Borsada dün temettü açıklayan 16 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
KAP'a bildirildi: Temettü ve bedelsiz kararı kesinleşti
Erdemir Ereğli Demir Çelik ne kadar temettü dağıtacak?
26 Mart borsada gün sonu rakamları
BİM, temettü teklifini duyurdu
ASELSAN'dan 3 kritik yatırım
Bedelsiz ve temettü: Türkiye Sigorta'dan açıklama var
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL