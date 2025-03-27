Perakende sektörü bayram edecek: 130 milyar liralık alışveriş beklentisi

Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, markalı perakende sektöründe alışverişlerin 29 Mart'a denk gelen arife günü yoğunlaşacağını belirterek, harcamaların market, giyim, ayakkabı ve yemek başta olmak üzere bazı kategorilere kısmen de olsa nefes aldıracağını belirtti.

Kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 20'sinin market giderleri için yapıldığını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Giyim ve ayakkabı ile yeme içme de ilk üçte yer alan diğer kategorileri oluşturuyor. Önceki yıllardaki gözlemlerimizden dini bayramlar için alışverişin arife günü yoğunlaştığını biliyoruz. Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) verileri de gözlemimizi doğruluyor. Örneğin geçen yıl 4 günlük Ramazan Bayramı'ndaki toplam 94,1 milyar liralık kartlı harcamanın 37 milyar lirasının, yani yüzde 39'unun arife günü gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu yıl 4 günlük bayramda kartlı harcamanın yıllık enflasyona paralel, yüzde 40 civarında artışla 130 milyar lirayı bulacağını tahmin ediyoruz. Söz konusu alışverişin yaklaşık yüzde 40'ının, yani 50 milyar liralık kısmının 29 Mart'ta gerçekleşmesini bekliyoruz."

‘MARKALI PERAKENDEDE SATIŞLAR İLK İKİ AYDA DARALDI’

Sinan Öncel, markalı perakendede yılın ilk iki ayında adet satışlarının daraldığını belirterek, dini bayramlar ve özel günlerde dönemsel artışlar olduğunu bildirdi.

Öncel, gidişatın tersine çevrilebilmesi için yenilikçi ürün yapmaktan ve maliyetleri düşürmekten başka çözüm yolunun olmadığını vurguladı.