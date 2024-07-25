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Perakendeciler de kira artışına 'üst sınır' istedi... 'Yerel yatırımcının en büyük problemi'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, "TPF olarak kira artış oranlarının yıllık enflasyon oranlarına endekslenerek belirli bir üst sınırla sınırlandırılmasını, böylece perakendecilerin kira maliyetlerini öngörülebilir ve sürdürülebilir bir düzeyde tutmalarını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

25 Temmuz 2024 | 13:07
Perakendeciler de kira artışına 'üst sınır' istedi... 'Yerel yatırımcının en büyük problemi'

Ömer Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, iş yeri kira maliyetlerinin yerel yatırımcının rekabet etme gücünü elinden aldığını belirterek, Ticaret Bakanlığının bu konuda yeni önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin, kira maliyetlerinin sürdürülebilir bir seviyede tutulması adına kira artışlarına yönelik mevcut düzenlemelerde acil değişiklikler yapılmasını istediğini aktaran Düzgün, yerel yatırımcının, uluslararası sermayeyle rekabet etmesini zorlaştıran en önemli handikaplardan birinin kira maliyetleri olduğuna dikkati çekti.

Düzgün, son süreçte artan fahiş kira fiyatlarının yerel yatırımcının en büyük problemlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığının bu konuda gerekli önlemleri alacağına inanıyoruz. Borçlar Kanunu'nda ilgili maddelerde yapılacak değişiklerle yatırımcımızın rahat bir nefes alması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

"Arabuluculuk ve anlaşmazlık çözüm mekanizmaları güçlendirilmeli"

Ömer Düzgün, kira artışlarının kontrol altına alınması ve perakende sektörünün desteklenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı’na taleplerini ilettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"TPF olarak kira artış oranlarının yıllık enflasyon oranlarına endekslenerek belirli bir üst sınırla sınırlandırılmasını, böylece perakendecilerin kira maliyetlerini öngörülebilir ve sürdürülebilir bir düzeyde tutmalarını talep ediyoruz. Uzun vadeli kira sözleşmelerin teşvik edilmesi ve bu sözleşmelerde kira artışlarının belirli bir oranla sabitlenmesi yerel yatırımcımızı rekabet edebilir hale getirecektir. Bu değişiklik sayesinde hem kiracılar hem de mülk sahipleri uzun vadeli planlama yapabilecek."

Düzgün, kiracılar ile mülk sahipleri arasındaki kira artışı kaynaklı anlaşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülebilmesi adına arabuluculuk ve anlaşmazlık çözüm mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Önerilerinin dikkate alınmasının perakende sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını belirten Düzgün, bu konuda yapılacak düzenlemelerin destekçisi olacaklarını ve her türlü işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

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