Perakendede rekabet sokağa taştı. Pandemi döneminde tüketiciler mağazalara gitmek yerine e-ticarete yönelince, perakendeciler yeni teslimat modelleriyle farklılaşmaya başladı.

Şirketler, araçta veya otoparkta teslimat gibi farklı modeller geliştirmeye odaklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci tüketici davranışlarında köklü değişimlere neden olduğu gibi, başta e-ticaret olmak üzere farklı satış kanallarında tüketici tercihlerini de farklılaştırdı.

Mağazalara gidemeyen müşteriler e-ticarete yöneldi. Türkiye’de e-ticaret hacmi, 2019’un ilk altı ayında 83,3 milyar TL iken 2020’nin ilk altı ayında 91,7 milyar TL’ye ulaştı.

Bu eğilimi gören perakendeciler, e-ticarette yeni nesil teslimat dönemini başlattı. Teknosa’dan Boyner’e pek çok şirket, araçta veya otoparkta teslimat gibi farklı modeller geliştirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.