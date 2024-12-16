Perakendede yılbaşı hareketliliği: Satışlar ne kadar attı?

Konuyla ilgili, AA muhabirine açıklamada bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, hediyelik ürünlerin yılbaşı dönemindeki alışverişlerde öne çıktığını belirterek, "Teknoloji ürünler de artık hediyelik ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra deneyim ürünleri de… Sadece ürün değil hizmet ürünleri de artık hediye ürün olarak kabul ediliyor. Otel konaklaması, bilet, yurt dışı bileti gibi. Çikolata, çiçek, yılbaşı paketleri, yılbaşı hediyeleri ekonomiye çok büyük canlılık getirecek" ifadelerini kullandı.

Bu dönemin perakendenin en önemli dönemi olduğunu aktaran Öncel, şunları kaydetti: "Kasım ve aralık perakende sektörünün en önemli iki ayıydı. Kasım iyi geçti diyebiliriz. Aralıkta da iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bizim için adetsel satışlar önemli. Toplam adet satışlarında bu dönemde yüzde 20-25 gibi artış olmasını öngörüyoruz. Bununla beraber pek çok kişinin ötelenmiş taleplerini yeni yılda işçilik maliyetlerindeki artışlarla birlikte zam gelir korkusuyla öne çekeceğini düşünüyorum. Tüketiciler alışverişlerini öne çekip aralıkta ihtiyacı olan ürünleri alacaktır."

'ARALIK YAKLAŞIK 450 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİYLE KAPANACAK'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 2023'te ülkede e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "İşlem sayısı ise yüzde 22,25 artarak 5,87 milyar adet olmuştu. Ticaret Bakanlığının 2024 yılı öngörüsüne göre ise bu yıl e-ticaret hacmi 3,4 trilyon lira, işlem sayısı ise 6,67 milyar adede ulaşacak" dedi.

ETİD olarak e-ticaret hacminin beklentilere yakın bir seviyede gerçekleşmesini öngördüklerini söyleyen Çevikoğlu, "Özellikle kasım ve aralık ayları e-ticaret hacminin artmasında etkili olan en önemli iki aydır. Kasım ayında başlayan yoğun indirim kampanyaları aralık ayı boyunca da devam ediyor. Kampanyaların aralıkta da devam ettiğini dikkate aldığımızda, 2023 Aralık'a kıyasla yaklaşık 2 katı bir büyüme ile Aralık 2024'ün yaklaşık 450 milyar liralık işlem hacmiyle kapanacağını değerlendirmekteyiz. Özellikle yaklaşan yılbaşı süreci alışveriş döneminin dinamosunu oluşturacak" diye konuştu.

Çevikoğlu, 4 yıldır PttAVM öncülüğünde "Yılın Son Pazarı Türkiye’nin Pazarı" sloganıyla devam ettirdikleri indirim haftasının bu yıl 23-31 Aralık döneminde gerçekleşeceği bilgisini vererek, "Bu ay beklediğimiz 450 milyar liralık alışverişin 200 milyar lirasının bu haftada gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu tarihlerde firmaların yeni yıla girerken stoklarını eritmesini, vatandaşların da en uygun fiyata en kaliteli ürünleri almasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, KOBİ'lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla uygulanacak indirimlerin denetimlerinde olacağını aktaran Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılbaşında giyim, gıda ve süpermarket, spor ürünleri, otomotiv ürünleri ile birlikte yapay çam ağacı, kostümler, şapkalar ve ev, ağaç süslemede kullanılan aksesuarlara yoğun ilgi gösteriliyor. Ayrıca yılbaşı temalı kazak, pijama, battaniye, şapka ve kupa gibi ürünler de yoğun ilgi görüyor. Yine yılbaşı denildiğinde akla gelen geleneksel kutu oyunları da rağbet görürken, insanların sevdikleri için yapacağı hediye alışverişleri de alışveriş miktarlarını artıracak.