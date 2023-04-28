Ramazan Bayramı’nda çikolata alışverişini son ana bıraktık

Bakkal, büfe, küçük marketler gibi perakende sektörünün ölçümlenmesi zor noktalarında IOT (nesnelerin interneti) teknolojisi aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanından yapılan alışverişlerin verilerini gerçek zamanlı olarak toplayan ve analiz eden Trendbox, Ramazan Bayramı alışveriş istatistiklerini açıkladı.

Trendbox’ın verilerine göre bu yıl Ramazan Bayramı’nda geçen yıla kıyasla satışı en çok artan ürün yüzde 17 yükselişle ikramlık çikolata olurken, onu yüzde 12 artışla ikramlık lokum, çay ve yüzde 9’luk artışla Türk kahvesi izledi. İkramlık çikolata kategorisinde en çok satış yapılan gün bayramın ilk günü olurken, ikramlık lokum satışları ise arife günü zirve yaptı.

Gençler çikolatayı, yaşlılar lokumu tercih ediyor

Ramazan Bayramı verilerini değerlendiren Trendbox Genel Müdürü Ozan Tezer, “Trendbox’ın verilerine göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı alışverişlerinde çikolata ve lokum öncelikli olarak yerini aldı. Ramazan Bayramı’nda yapılan alışverişler bir önceki hafta ile kıyaslandığında ise ikramlık çikolatada yüzde 60, ikramlık lokumlarda yüzde 48, kolonyada yüzde 36 artış gözlendi” dedi.

Bu yıl ikramlık çikolata satışının en çok bayramın ilk günü sabah 07.00 ve 11.00 saatleri arasında, ikramlık lokum satışlarının ise arife günü 14.00 ve 17.00 saatleri arasında yapıldığına işaret eden Tezer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bayram sabahı yapılan çikolata satışları, arife günü ve bayramın ikinci günü yapılan çikolata satışlarının toplamını aştı. Verilerimiz bölgesel kırılımla incelendiğinde genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde çikolata satışlarının, 65 yaş üzeri bireylerin yaşadığı bölgelerde ise lokum satışlarının arttığını gözlemliyoruz. Gençler bayram alışverişini bayram sabahına bırakırken, 65 yaş üzere tüketicilerin ise alışverişlerini daha önce yaptıklarını gördük. Bu tüketici alışverişi trendinin gelecek bayramda da aynı şekilde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”