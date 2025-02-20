İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, geçen yıla oranla ramazan kolisi fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendiğini belirterek, "Daha çok temel gıda maddelerinin bulunduğu 13 çeşit üründen 21 çeşit ürüne kadar farklılık gösteren kolilerin fiyatları, 350 lira ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor." dedi.

Temel gıda maddeleri ağırlıklı oluşturulan kolilerde, pirinç, mercimek, nohut, makarna, salça, sıvı yağ ve un gibi her hanede kullanılabilecek ürünlerin yanı sıra bu ürünlere ek olarak reçel, bal, çikolata, kadayıf ve helva gibi gıda maddelerinin tercih edildiğini aktaran Güzeldere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koli hazırlığında bulunan perakendeci firmaların bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum. Zira ihtiyaç sahibi tüketicilere bütçelerine katkı sağlamak için ulaştırılan bu kolilerde bulunan ürünlerin ihtiyaca gerçek anlamda hitap etmesi ve tüketilebilir kalitede olması önemli. Hayırseverler ise kolilerin içerisindeki gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, ürün kalitesine, ürünlerin içeriklerine ve gramajlarına dikkat etmeli."

‘HEDİYE ÇEKLERİNİN KULLANIM PAYI YÜZDE 70-80 ARTTI’

Son yıllarda ihtiyaçların tespit noktasındaki zorluklar ve kolilerin dağıtım maliyetinden dolayı hediye çeklerinin kullanım payının da yüzde 70-80 arttığını ifade eden Güzeldere, "Hediye çekleriyle alışveriş yapan ihtiyaç sahipleri, bu alışverişlerini yıl içerisine yayabiliyor, farklı günlerde ihtiyaçları mukabilinde kullanabildikleri gibi gıda dışında ürün alımlarıyla da ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapma imkanı bulabiliyor." diye konuştu.

Güzeldere, 2024'te yaklaşık olarak hediye çekleri ve kolilerin 10-12 milyar lira civarında bir ekonomi oluşturduğunu hatırlatarak, "Bu yıl 17-20 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu da modern gıda perakendecilerinin tüketiciye en kaliteli ürünü en uygun şartlarda sunma gayreti olduğunu ve hazırlanan bu kolilerle ramazan ayında bu çabanın arttığını kaydetti.

DIŞARIDA YEMEK KONUSUNDA DÜŞÜŞ TRENDİ BEKLENİYOR

GPD Başkanı Özpamukçu, bu dönemde aile buluşmalarının ve evde hazırlanan iftar yemeklerinin planlandığını belirterek, "Bu dönemde kahvaltılık, şarküteri ve yerel lezzetlere uygun gıdalarda talep artışı oluyor. Tüketiciler, ailesiyle evinde iftar ve sahur davetleri planlıyor bundan dolayı dışarıda yemek konusunda da ramazanın ilk günlerinde bir düşüş trendi olacağını öngörüyoruz. Ancak sonraki günlerde normal trende dönüş olacaktır." dedi.

Perakende sektörünün, tedarik ve operasyon konusunda hazırlıklı olduğunun altını çizen Özpamukçu, "Bu dönemde temel gıda özelinde bir sıkıntı yaşanmıyor, yakın zamanda da beklemiyoruz. Arz kaynaklı olası fiyat değişimlerini tüketiciye yansıtmanın frenlenmesi hususunda perakendeciler olarak elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Burada tüketicilerimiz, aldığı hizmetleri araştırarak, karşılaştırmaları yaparak ve değerlendirerek alışverişini yapmalı." ifadelerini kullandı.

Özpamukçu, perakendecilerin üreticiden tüketiciye kıstası ile hareket ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Üyelerimizin büyük çoğunluğu borsaya kote olmuş şirketlerden oluşuyor. Dolayısıyla üyemiz olan bu zincir marketler yüzde 2-3 seviyesinde kar oranlarıyla çalışıyor. Bizim hedefimiz ölçek ekonomisi oluşturarak, tüketiciye daha uygun fiyatlarla ürün sunabilmektir. Bu süreçte bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen maliyet artışlarını en aza indirgemek ve son fiyata en minimumda yansıtabilmek için tüm perakendeciler büyük bir çaba içerisinde. Zaten sektördeki yoğun rekabet ve tüketicimizin bilinç seviyesi bunu yapmamızı zorunlu hale getiriyor."

‘GIDA İSRAFINDA DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDEYİZ’

Özpamukçu, perakendecilerin de yerel üretimi ve tarımı destekleyici çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu desteklerin planlı ve daha büyük boyutlarda sürdürülmesi, fiyat avantajı ve istikrarı sağlanması amacıyla büyük önem taşıyor. Tüketicisini doğru okuyan, tedarik zincirini doğru planlayan perakendeciler, enflasyonla mücadelede hedeflere ulaşılmasında büyük önem taşıyacak." dedi.

Türkiye'nin gıda israfında dünya ortalamasının çok üstünde seyrettiğini hatırlatan Özpamukçu, "İsraf edilen her gıda enflasyonun artmasına vesile olurken ülkemizin milli servetinin boşa harcanması anlamına da geliyor. Bu yönde İstanbul Ticaret Odasının başlattığı ve bizim de destek verdiğimiz “Gıdada İsrafa Dur De” kampanyası ile hem sektörün bu yönde yaptıklarının yaygınlaşması hem de tüketici bilincinin artırılması için çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu. AA