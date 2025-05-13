Rossmann'da alışverişe kahve keyfi eklendi

Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren Almanya merkezli Rossmann Drogeriemarkt, 200’üncü mağazasını Terminal Kadıköy’de hizmete açtı. Yeni mağaza, Türkiye’deki Rossmann mağazaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyan ‘coffee corner’ konseptiyle dikkat çekiyor.

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, “Sunduğumuz geniş ürün çeşitliliğimizi ve mağaza deneyimimizi 200’üncü mağazamızda coffee corner projesi ile daha da güçlendirdik. Müşterilerimiz hem uygun fiyatla Laudatio kahvemizi tatmış olacak, hem de birçok yeni kahve, çay ve atıştırmalık ürününü keşfedebilecek” dedi. Coffee Corner’da Laudatio kahvesi ile hazırlanmış altı çeşit kahve, 39.00 TL’ye al götür mantığı ile satın alınabilecek. Türkiye’de 2025 yılına 196 mağaza ile başlayan Rossmann Drogeriemarkt, 200’üncü mağazası ile 43 şehirde hizmet vermeye devam ediyor.