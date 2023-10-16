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Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başladı: Hangi ürünler indirimli?

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yüzde 50'ye varan indirime gidiyor. Peki kampanya kapsamında indirime girecek ürünler hangileri, indirim ne kadar sürecek? İşte detaylar...

16 Ekim 2023 | 15:15
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Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası başladı: Hangi ürünler indirimli?

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirime gidildi. 

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek. 

İndirimdeki ürünler ve yeni fiyatlar şöyle... 

 

 

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