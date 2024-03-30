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Türkiye’deki ilk mağazasını Akasya’da açtı

Dünya çapında tanınan spor giyim perakende markası Champion, Türkiye’deki ilk mağazasını İstanbul Anadolu yakasının yaşam merkezi Akasya’da açtı.

30 Mart 2024 | 18:12
Türkiye’deki ilk mağazasını Akasya’da açtı

Küresel spor giyim markası Champion; dünya çapındaki markaları, sosyalleşme imkanları ve eğlence alanlarını misafirleriyle buluşturan Akasya’da Türkiye’deki ilk mağazasının kapılarını açtı.

1919 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip olan Champion; bundan böyle sneaker, ayakkabı, giyim ve aksesuar kategorilerindeki geniş ürün yelpazesini, modayı takip eden ve spor giyimin rahatlığını yaşamak isteyen tüketicilerin beğenisine kendi mağazasında sunacak.

Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kendini daima yenileyen ve sokak – moda trendlerini belirlemek için ürünlerini güncelleyen Champion, tasarımlarında sporun rahatlığını modadan aldığı ilhamla buluşturuyor.

Champion mağazasının açılışında açıklamalarda bulunan Unal Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünal, “Geçmişten bugüne spor giyim dünyasında birçok döneme tanıklık eden Champion’ın ikonik ürünleri, artık İstanbul Anadolu yakasının yaşam merkezi Akasya’da kendi mağazasında satışta olacak. Unal Group’un, Champion’ın Türkiye’deki resmi distribütörü olduğunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Dünyaca ünlü markaların en trend spor giyim ürünlerini Unal Group çatısı altında moda tutkunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Spor modasının önde gelen ikonik ürünleriyle buluşmak ve şampiyonlara hitap eden bir alışveriş deneyimi yaşamak için Champion Akasya mağazasını ziyaret etmeyi unutmayın!

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