ARA
DOLAR
33,89
-0,55%
DOLAR
EURO
37,57
-0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2725,14
-0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
10110,18
2,82%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Petrol
  • LPG'ye zam geldi (4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

LPG'ye zam geldi (4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

LPG'ye gece yarısından geçerli olmak üzere 1,30 TL zam geldi.

04 Eylül 2024 | 09:51
Son Güncellenme: 04 Eylül 2024 | 10:06
LPG'ye zam geldi (4 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk zam gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.

Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL


ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

 

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

0
  • ALTIN GRAM - TL 2725,14 -0,65%
  • ALTIN ONS 2500,04 -0,13%
  • BIST 100 10110,18 2,82%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,874 0,529%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34919 0,03559%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,8 -1,5645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,8934 -0,5524%
  • EURO/DOLAR 1,1068 0,1887%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5671 -0,2021%
  • STERLIN/DOLAR 1,31435 0,15202%
Borsa Haberleri
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)
Borsanın yeni şirketi temettü teklifini açıkladı
Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Mahkeme celbi ortalığı karıştırdı: Değeri bir günde 279 milyar dolar eridi
Küresel piyasaları resesyon korkusu sardı
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırım var (4 Eylül)
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için brüt takas tedbiri kararı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (3 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (3 Eylül)
Borsanın yeni şirketi temettü teklifini açıkladı
Bu yıl halka arz olan şirketten Japonya'ya ihracat açıklaması
'Borsa liginde' ağustos ayının şampiyonu Beşiktaş
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Bigchefs (BIGCH) toplam şube sayısını duyurdu
Halk GYO (HLGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL