Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankalarından Bank of America, ons altın için 18 aylık fiyat hedefini 3 bin dolara yükseltti.

BofA’nın tahmini altında görülen rekor fiyatın yüzde 50’sinden daha fazla.

Bankanın “Fed altın basamaz” isimli raporunda, tüm dünyada politika yapıcıların koronavirüsten etkilenen ekonomileri desteklemek için çok yüksek miktarlarda mali ve parasal teşvikler verdiği hatırlatıldı.

Banka hedefini 2 bin dolardan 3 bin dolara yükseltti.

Michael Widmer ve Francisco Blanch’ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı raporda, “GSYİH sert bir şekilde daraldıkça, mali harcamalar yükseldikçe ve merkez bankalarının bilançoları ikiye katlandıkça itibari paralar baskı altına girebilir. Yatırımcılar altını hedefleyeceklerdir” ifadeleri yer aldı.

BofA altının onsunun bu yıl ortalama 1,695 dolar, 2021’de ise ortalama 2,063 dolar olmasını bekliyor.

Altında rekor 1,921.17 dolar ile Eylül 2011’de görüldü. Bu yıl yüzde 11 yükselen değerli metal, Salı günü spot piyasada 1,678 dolardan işlem gördü.

BofA analistleri, güçlü dolar, finansal piyasalardaki volatilitenin düşmesi ve Hindistan ile Çin’deki düşük mücevher talebinin altın için engelleyici faktörler olabileceğini belirtti.