İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 558,00 lira, Cumhuriyet altını 2.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,17 yükselişle 343,50 liradan işlem gördü.
Altının ons fiyatı ise 1,622 dolardan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|336,00
|336,20
|343,30
|343,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.215,00
|2.236,00
|2.262,00
|2.280,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|306,00
|310,00
|313,00
|317,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.164,00
|2.184,00
|2.211,00
|2.231,00
|Yarım Ziynet
|1.082,00
|1.092,00
|1.105,00
|1.115,00
|Çeyrek Ziynet
|541,00
|546,00
|553,00
|558,00
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