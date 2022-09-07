ALB Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan; Türkiye’de yüksek enflasyon neticesinde bireylerin ve kurumların reel getiri arayışının Borsa İstanbul’a girişleri hızlandırdığını söylüyor. Piyasalarda risk iştahının artması ve Borsa İstanbul’a alternatif bir reel getiri sunacak bir ürün çıkmaması halinde borsada yükselişin devamını öngören Ahmet Deniz Yağbasan’a göre; FED tarafından atılacak şahin adımlar ile dolar endeksinde yaşanan yükselişin sürmesi halinde dolar/TL’de de yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Ahmet Deniz Yağbasan, bu kritik süreçte yatırımcılara; “Euro/dolar paritesindeki hareketlilikten dolayı Euro bazlı maliyetlenip dolar bazlı satış yapan şirketlere önem verilebilir. Finansal tabloları güçlü ve dışarıdan gelebilecek finansal şokları hedge etmiş şirketler belirli bir stop noktası belirlenerek tercih edilebilir” diyor.

Sıkı para politikaları nedeniyle baskı altında seyreden küresel piyasaların dikkati, daha çok merkez bankalarından gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Bu kapsamda her zaman olduğu gibi FOMC toplantısına iki hafta kala ABD Merkez Bankası (FED), Amerikan iş dünyasının nabzını tutan ‘Bej Kitap Raporu’nu yayımlayacak. Söz konusu rapo; ABD’de ekonomik aktivitenin seyrini bölgesel bazda değerlendiriyor. Genel hatlarıyla raporun etkisi limitli olsa da FED’in ekonomik aktiviteyi kuvvetli bulmasının 21 Eylül’deki FOMC toplantısından 75 baz puanlık artırım kararı çıkabileceğine yönelik algıyı güçlendirebileceği üzerinde duruluyor. Dün açıklanan ISM Hizmet Endeksi’nin hem piyasa beklentisinin hem de önceki ayın üzerinde değer almasının ise ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen momentumunu koruduğunu gösterdiği aktarılıyor.

BORSADA YUKARI TREND

Yakaladığı güçlü momentumu bankacılık endeksi öncülüğünde ileri taşımaya devam eden BİST-100 Endeksi, dün volatil bir performans ortaya koyarak eksi bölgeyi test etmiş olsa da bir kez daha günü kuvvetli bir değer kazanımı ile noktalamayı başardı ve 3.391 ile zirvesini yeniledi. Bugün ise 3.400 de aşıldı. Sert değer kazanımları eşliğinde yılın başından bu yana izlediği kanalın dışına çıkarak yeni bir trend oluşturmaya başlayan endekste 3.290 puanın üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket alanının ilk etapta 3.500 puana doğru devam edebileceğine yönelik görüşler ağırlık kazanıyor. Yurt dışı koşulların endeks açısından negatif bir tablo çizmeye devam ettiği ancak bunun BİST üzerindeki etkisinin şimdilik limitli kalırken anlamlı bir bozulmayı tetiklemediği de vurgulanıyor.

TL AÇISINDAN ŞARTLAR ZORLAŞIYOR

Dolar/TL ise 18,23 seviyesinin üzerinde genel hatlarıyla sakin sayılabilecek bir seyir izliyor. Ancak doların küresel ölçekte dirençli bir tablo ortaya koymasının TL açısından şartları zorlaştırdığına dikkat çekiliyor. Bu noktada FED’in 21 Eylül’de sonuçlanacak toplantısında 75 baz puanlık artırıma gitme ihtimalinin yüksek olmasının risk yaratan bir faktör olduğunun altı çiziliyor. Öte yandan Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TCMB reel efektif döviz kuru endeksini açıkladı. Buna göre; TL’nin reel değerini gösteren endeks Ağustos’ta 52,84 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak ayında 52,07 olarak ölçülen endeks o tarihten bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.

PARİTE VE ONS DÜŞÜŞ KANALINDA

Euro/dolar paritesi düşüş kanalı içerisindeki hareketine devam ediyor. Kanalın alt ve üst sınırları dikkate alındığında önümüzdeki döneme ilişkin 0,9685-1,0250 bandının ön plana çıktığı aktarılıyor. Dolayısıyla teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda Euro/dolar paritesinin kısa vadede bu bant içerisinde işlem görmesi bekleniyor. Düşüş kanalının içerisindeki hareketini sürdüren bir diğer yatırım aracı ise ons altın. Kısa vadede ons altında aşağı yönlü hareketlerin devamında 1.690 dolar ve 1.670 dolar sıralı desteklerinin takip edilebileceği altında tepki alımları olması halinde 1.710 dolar ve 1.720 dolar dirençlerinin gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Piyasalarda durum böyleyken ALB Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Ahmet Deniz Yağbasan ile son tabloyu değerlendirdik. Ahmet Deniz Yağbasan, sorularımızı şöyle cevapladı:

Borsada rekor üstüne rekor geliyor. Siz bu hızlı yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

FED, ECB ve BoE’nin finansal istikrarı sağlamaya yönelik atmış olduğu adımlar küresel borsalardan para çıkışına neden oluyor. Türkiye’de ise yüksek enflasyon neticesinde bireylerin ve kurumların reel getiri arayışı Borsa İstanbul’a girişleri hızlandırıyor. Şirketlerin beklentilerin üzerinde kâr açıklaması ve ağustos ayının başlangıcından itibaren yabancı yatırımcının ilgisi Borsa İstanbul’un rekor tazelemesinin en önemli nedenlerinden biri. Piyasalarda risk iştahının artması ve Borsa İstanbul’a alternatif bir reel getiri sunacak bir ürün çıkmaması halinde BİST-100 Endeksi’nde yükselişin devamı gelecek gibi görünüyor.

Faiz indirimiyle beraber dolarda yeni zirveler test ediliyor. Yükseliş sürer mi?

TCMB tarafından gerçekleştirilen 100 baz puanlık faiz indirimiyle yüzde 13 seviyesine gerileme gösteren bir haftalık repo faiz oranıyla 18,12 seviyelerine kadar yükselen dolar/TL paritesi, dolar endeksinde yaşanan güçlenme ile 18,2350 seviyelerine kadar çıktı. Gelecek dönemde FED tarafından atılacak şahin adımlar ile dolar endeksinde yaşanan yükselişin sürmesi halinde dolar/TL paritesinde yukarı yönlü hareketler olabilir. Ancak FED’den güvercin açıklamalar gelirse bu dolar endeksinde yavaşlamaya neden olabilir ve dolar/TL’de de aşağı yönlü hareketler yaşanabilir.

Onstaki zayıf görünümüm nedenleri neler?

Nisan ayı itibarıyla düşen borsa yatırım fonu ETF’lerin paralelinde gerileme gösteren ons altın, bu dönemde dolar endeksinde yaşanan güçlenmeyle de beraber 1.680 seviyesine kadar geriledi. Ayrıca ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş ons altında baskı yaratıyor. Eylül ayında gerçekleşecek FOMC toplantısından gelecek şahin bir karar ons altın üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

Euro/dolar paritesindeki düşüş nasıl açıklarsınız? Paritede nasıl hareketler bekliyorsunuz?

Artan enflasyon ve merkez bankalarının sıkılaştırıcı politika adımları dolar tarafını güçlendirirken Euro tarafının baskılanmasına neden oldu. Dolar endeksinde 110,50 seviyelerine ulaşılırken 8 Eylül’de gerçekleşecek ECB ve 21 Eylül’de gerçekleşecek e FED toplantısında alınacak kararlar Euro/dolar paritesi üzerinde önemli etkilere neden olabilir. Özellikle FED’in şahin bir duruş sergileyip ECB’nin güvercin kalması durumunda Euro/dolar paritesinde aşağı yönlü hareket devam edebilir.

Bu kritik dönemde yatırımcılar portföy oluştururken nelere dikkat etsinler?

Bu dönemde yatırımcılar Euro/dolar paritesindeki hareketlilikten dolayı Euro bazlı maliyetlenip dolar bazlı satış yapan şirketlere önem verebilirler. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönemde hem jeopolitik hem de pandemi kaynaklı gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri piyasada sert hareketlere neden olabiliyor. Yatırımcılar bu dönemde finansal tabloları güçlü ve dışarıdan gelebilecek finansal şokları hedge etmiş şirketleri belirli bir stop noktası belirleyerek tercih edebilirler.

ALB Yatırım, nasıl bir portföy dağılımı öneriyor?

Hisse %10

Dolar %15

Euro %10

TL Mevduat %12,5

Tahvil-bono %25

Öst, fonu %15

Altın %12,5