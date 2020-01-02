Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu?
Geçen yıl yatırımcısına yüzde 33,39 ile en yüksek kazancı sağlayan altın, yeni yılda da yükseliş trendini sürdürüyor.
Serbest piyasada çeyrek altın 475,74 liradan, Cumhuriyet altını 1,955 liradan satılıyor. Gram altın alışta 291,02, satışta 291,09 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1,521 dolarda.
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