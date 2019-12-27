Dolar/TL güne 5,93’ten başladı
Dolar/TL kuru 5,93-5,94 bandındaki hareketini haftanın son gününde de sürdürüyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9380’den işlem görüyor.
Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9329’dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9380’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,6050’den satılıyor.
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