Dolar/TL güne 5,93’ten başladı

Aralık 27, 2019 0 Yorum 41 Okunma
Dolar/TL güne 5,93’ten başladı

Dolar/TL kuru 5,93-5,94 bandındaki hareketini haftanın son gününde de sürdürüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9380’den işlem görüyor.

Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9329’dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9380’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,6050’den satılıyor.



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