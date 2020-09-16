ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
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© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
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