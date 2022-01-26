Piyasalarda dikkatler, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. ALB Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Emre Çayırlı; Fed’in alacağı kararların dolar endeksi üzerinde etki yaratarak tahvil fiyatlarını değiştirebileceğini, buna karşı gelişmekte olan ülke borsalarında satış yaşanabileceğini söylüyor. Fed’den şahin tonda gelebilecek açıklamaların dolarda yükselişe neden olabileceğini kaydeden Çayırlı; kritik seviye olarak 14,00 TL’yi işaret ediyor.

Dünya piyasalarında sert satışlarla başlayan yeni haftada, Fed’den bugün şahin mesajlar geleceği endişesinin yatırımcıları acil çıkış kapısına yönlendirdiği görülüyor. Fed’in Mart ayından başlayarak 2022 yılında 4×25 baz puan faiz artışı yapması bekleniyor. Bilanço daraltılmasının hızı konusunda ise net bir görüş olmasa da Temmuz ayında başlanacağı tahmin ediliyor.

Piyasaların içinden geçtiği bu kritik dönemi ALB Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ile değerlendirdik. Yatırım önerilerini aldığımız Emre Çayırlı, yatırım araçlarındaki tahminlerini de ekonomist.com.tr okuyucuları için paylaştı.

Borsada inişli-çıkışlı bir seyir görülüyor. İlk çeyrek sonuna kadarki süreç için beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Yükseliş, hangi faktörlere bağlı?

Jeopolitik risklerin artması ile yatırım iştahı azalmaya başladı. Küresel çapta borsalarda satış baskısı yaşanıyor. Borsa İstanbul tarafında da 1.950 puanla 2.050 puan arasında yatay bir seyir hâkim. İlerleyen süreçte bilançoların pozitif etkisinin yaşanması durumunda BİST-100 Endeksi’nde toparlanma başlayabilir. 2.150 puan üzerine geçilmesi durumunda Borsa İstanbul yeniden 2.400 puan seviyeye doğru yükseliş eğilimi içerisine geçebilir. Bu hafta Fed’in para politikasına yönelik alacağı kararlar dolar endeksi üzerinde etki yaratarak tahvil fiyatlarını değiştirebilir. Buna karşı gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) borsalarında satış yaşanma ihtimali bulunuyor. Fed etkisiyle kurda yükseliş yaşanması durumdaysa, önceki süreçte olduğu gibi BİST-100 Endeksi ile dolar kuru arasında korale hareketler görebiliriz.

Dolar/TL tarafında öngörüleriniz neler? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı uygulamasının kura yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?

Uygulamaya alınan yeni politikalar sonrasında denge arayış içerisine giren dolar/TL kuru; 14,00 seviyesindeki direncinin üzerine geçmekte zorlanıyor. İlerleyen süreçte Fed‘in para politikasına yönelik alacağı kararlar ve ileri dönük olarak açıklayıcı beklentiler dolar endeksi üzerinde hareketlilik yaratabilir.https://www.ekonomist.com.tr/encyclopedia/fed

Beklentilere baktığımız zaman yurtdışı kurumların bu yıl içerisinde faiz artışı beklentisinin yoğunluk kazanmaya başladığı gözüküyor. ABD’de enflasyonda yükseliş devam ediyor. Enerji fiyatları ve gıda fiyatlarının artmasından kaynaklı yükselen enflasyon oranlarına, para politikasında sıkılaşmaya giderek çok fazla bir etki yapma ihtimali düşük. Ancak ilerleyen süreçte faiz oranlarının artırılmasına yönelik yapılacak olan açıklamalar, dolar endeksinde değer artışı yaratıp dolar kurunda yükseliş yaşanmasına neden olabilir. Diğer yandan bu haftaki toplantıda güvercin mesajlar duymamız halinde dolar/TL paritesi için aşağıda destek konumunda bulunan 13 TL bölgesinin altına geçilmesi durumunda satış baskısı 12,50 TL seviyelerine doğru devam edebilir.

Altına talep artıyor mu? Ons altın için tahminleriniz nasıl şekilleniyor?

Ocak ayı içerisinde açıklanan en son enflasyon oranları rekor kırmaya devam etti. Dünya üzerinde neredeyse tüm ülkelerde enerji ve gıda fiyatlarının artmasına bağlı olarak yükselişe geçen enflasyon oranlarında tarihi seviyelere gelmesinden dolayı ilerleyen süreçte kıymetli maden talebinde artış yaşanabilir. Bunun ilk belirtisini geçen hafta itibarıyla da görmeye başladık. ABD’de tahvil piyasasında faiz oranlarında gerileme başlarken hisse senedi piyasasında satışların yaşanması enflasyon riskinden korunma talebiyle ons altın fiyatını iki ayın en yüksek seviyesine yükseltti.

Ayrıca jeopolitik gerilim de sığınak varlığa olan talebi destekliyor ve 2022 başlarken altın nihayet küresel olarak yüksek enflasyon seviyelerine tepki veriyor. İlerleyen süreçte Fed’den faiz artışı beklense de bunun neden olduğu fiyat baskısı Ukrayna gerilimiyle beraber azalmaya başlamış gözüküyor. Ukrayna geriliminin tırmanması durumunda enflasyon olgusundan bağımsız olarak altın fiyatlarında yükseliş devam edebilir. Bu kapsamda ons altın için 1.830 dolar seviyesi ilk önemli bölge. 2021 Ocak ayının başından bu yana devam eden düşüş trendinde geçtiği 1.865 dolar üzerine geçilmesi durumunda ons altın fiyatında 1.916 dolara doğru yükseliş devam edebilir.

Gram altındaki son görünümü nasıl değerlendirirsiniz?

Yurt içinde dolar kurunun yatay seyrine bağlı olarak sakinleşen gram altın fiyatında 815 TL seviyesi oldukça önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin üzerine geçilmesi durumunda ilk etapta 840 TL’ye, devamında ise 900 TL’ye doğru hareketin sürdüğünü görebiliriz.

Euro/dolar paritesi düşüş trendinden bir türlü çıkamadı. Paritede nasıl hareketler bekliyorsunuz?

Euro/dolar paritesi için ilk etapta enflasyon sarmalından nasıl çıkılacağının çözümlenmesi gerekecek. Amerika’da ve Avrupa’da yükselmeye devam eden enflasyon oranları, temel olarak enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak artmaya devam ediyor. Ukrayna cephesinde yaşanan gerilim ise enerji maliyetinin daha da artmasına neden olabilir. Bu durum da Euro/dolar paritesinin seyri açısından oldukça önemli olacak.

Son dönemde sıkılaşma sinyalleri veren Fed’e paralel olarak Avrupa Merkez Bankası’ndan da (ECB) enflasyonla mücadele etmek için gerekli adımların atılacağını yönelik açıklamalar duymaya başladık. Geçtiğimiz süreçte dolar endeksinde yaşanan değer kaybıyla beraber 1,1480 seviyesini test eden Euro/dolar paritesi, kırılan yükseliş trendinin bulunduğu 1,13 bölgesine kadar geri çekildi. İlerleyen süreçte 1,1270 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü kısmi erkekler görme ihtimalimiz bulunuyor. Bununla birlikte şu an için halen 1,1385-1,1270 yatay bandında korunduğunu belirtmekte yarar var.

Fed toplantısında alınacak kararlar paritenin seyri açısından oldukça önemli olacak. Sıkılaşma mesajları verilmesi durumunda ve 1,1270 seviyesinin aşağısına geçilmesi halinde paritenin tekrar 1,1180 bölgesine doğru geri çekilmeler görebiliriz.

“Enflasyonist ortamda değerleme konusu yatırım yaparken dikkate alınmalı”

“Belirsizliklerin son derece yoğun olduğu bu dönemde yatırım yapılırken mutlaka yatırım disiplinin korunması gerekiyor. Alınacak riskleri minimize etmek adına kâr-zarar dengesinin ve teminat miktarlarının yatırım pozisyonlara göre ayarlanması oldukça önemli. Küresel alanda yaşanan ani gelişmelere karşı pozisyonların izlenmesi de oldukça önemli olacak. Enflasyonist ortamda değerleme konusunun da orta ve uzun vadeli yatırım karar verirken dikkate alınmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Emtia kanadında yapılacak yatırımlarda ise ilerleyen süreçte pandeminin etkisi, tedarik sıkıntısının nasıl geçeceği ve Ukrayna bölgesinde yaşanan gelişmelerin etkileri takip edilmeli.”

ALB Yatırım’ın portföy dağılım önerisi:

Hisse – %25

Dolar – %15

Gümüş – %35

Altın – % 25