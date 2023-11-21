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Gözler TCMB'de: SocGen'den faiz tahmini

Piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın perşembe günü saat 14.00’te açıklanacağı kasım ayı faiz kararına çevrildi. Fransa merkezli yatırım bankası Societe Generale, sıkılaşma döngüsünde TCMB'nin tempoyu düşüreceğini öngörüyor.

21 Kasım 2023 | 10:24
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Gözler TCMB'de: SocGen'den faiz tahmini

Societe Generale (SocGen) analistleri Merkez Bankası’nın (TCMB) kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı beklentisini paylaştı. 

SocGen, aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını tahmin etti. TCMB bundan önceki üç toplantıda şahin hamleler yapmıştı. 

Son olarak banka 500 baz puan artışla politika faizini yüzde 35 seviyesine çıkarmıştı.

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