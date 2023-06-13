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Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 20,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 20 milyar 807,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

13 Haziran 2023 | 15:33
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Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 20,8 milyar lira borçlandı

Bakanlık ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 8,26 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 885,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 745,5 milyon lira, net satış 2 milyar 418,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 159 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.​​​​​​​

İkinci ihalede ise 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 17,34, bileşik faiz ise yüzde 18,09 oldu

Nominal teklifin 16 milyar 259 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 12 milyar 24 milyon lira, net satış 8 milyar 389,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 756 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 6 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 20 milyar 807,9 milyon lira borçlandı.

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