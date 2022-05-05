Son haber… İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi 25 paz puan artırarak yüzde 0.75’ten yüzde 1’e yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1 seviyesine yükseltti.

Karar metninde komite üyelerinin çoğunun para politikasında bir miktar daha sıkılaştırmanın önümüzdeki aylarda hala uygun olabileceğini düşündükleri belirtildi. Bununla birlikte metinde büyümeye ilişkin uyarılar da dikkat çekti.

Buna göre banka ülkede daralmanın yılın son çeyreğinde yüzde 1’e yakınsayacağını, 2023’te ise yüzde 0,25 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Banka enflasyona ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre banka Ekim’de enflasyonun yüzde 10’un üzerine çıkacağını tahmin etti.