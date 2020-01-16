Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü 292,50 liradan, çeyrek altın 476 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü.
Altının ons fiyatı ise 1,551 dolardan işlem görüyor.
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