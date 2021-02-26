Transfer dönemi geride kalırken KPMG Futbol Benchmark Takımı yeni oyuncu piyasa değeri tahminlerini yayınladı. FC Barcelona’dan Pedri, Aralık 2020’den bu yana piyasa değeri en çok artan futbolcu. En değerli oyuncular listesinde PSG’li Kylian Mbappé, piyasa değerindeki düşüşe rağmen hala listenin ilk sırasında. Şubat 2020’deki son değerlendirmeden bu yana, oyuncuların piyasa değerleri hala tam olarak toparlanmadı. Hatta pandeme etkisiyle listedeki ilk 500 oyuncunun piyasa değerleri Kovid öncesi dönemlere göre 10,6 daha düşük. Piyasa değeri en fazla düşen oyuncu ise Messi.

KPMG’nin Football Benchmark’ın açıklamasında, KPMG bir yıl önce Şubat 2020’de oyuncu değerlendirme güncellemesi yayınladığında, neredeyse hiç kimsenin bir virüs salgınının, futbol da dahil olmak üzere sivil hayata ve çeşitli sektörlere bu kadar zarar vereceğini beklemediği belirtildi.

Ligler pandemi etkisiyle başa çıkmayı öğrenmiş olsalar da, kulüpler hala kendilerini tehlikeye atan mali etkilerle karşı karşıya. Yaşanan durum, stadyumların seyirciye kapanması, kulüpleri yeniden yapılanmaya itti.

KPMG Football Benchmark’ın araştırmasına göre 1 yıl sonra hala oyuncuların piyasa değerleri toparlanamadı. İlk 500 ve ilk 100 oyuncunun toplam değerleri Kovid 19 öncesine göre 10,6 ve% 10,1 altında.

EN ÇOK ZARAR GÖREN LİG: İSPANYA LA LİGA

Araştırmaya göre lig düzeyinde La Liga toplam oyuncu değerlerinde Şubat 2020’den bu yana yaşanan 1.4 milyar Euro’luk düşüşe (% 21.1) denk geldiği için en çok zarar gören lig. Diğer “beş büyük” lig de bir önceki yıla göre toplam piyasa değerinde önemli bir düşüş kaydetti – İngiltere Premier Ligi 1,1 milyar Euro, İtalyan Serie A değerleri 500 milyon Euro düştü.

TÜRKİYE’DE SÜPER LİG’DE ARTIŞ VAR

Araştırmaya göre Türkiye Süper Lig ve Portekiz Ligi’nde oyuncuların piyasa değerlerinde sırasıyla 54 milyon euro ve 34 milyon euro artış var.

Araştırmada Türkiye Süper Ligi’nde bu sezon 18 yerine 21 takım olduğu; geçen sezona göre 3 takım daha içerdiği için toplam değeri etkilediği ve nispeten artışın bu nedenle yaşandığı belirtildi.

KADRO DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN TAKIM

Leeds United, 130,4 milyon Euro’luk artışla Şubat 2020’de Kovid-19 öncesi değerlendirmeye göre kadro değerini en çok artıran kulüpler listesinde başı çekiyor.

Fulham ve West Bromwich Albion’un kadro değeri de EPL’ye yükselmelerinden yararlandı ve sıralamada 2. ve 6. sıralara ulaşmalarını sağladı.

3.SIRADA WOLVERHAMPTON VAR

Premier Lig’deki ikinci sezonunda Avrupa Ligi’ndeki ilerleyiş Wolverhampton Wanderers’ın kadro değerini artırmasına yardımcı oldu. (Bir yılda 81,1 milyon) “Kurtlar” yaz ve kış transfer dönemlerinde yaptığı Fabio Silva ve Willan Jose transferleri sonrası toplam değerini 81 milyon 100 bin euro artırarak 415 milyon euroya yükseltti.

LEIPZIG VE GRANADA 4 VE 5. SIRADA

RB Leipzig ve Granada CF sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Leipzig’de, Chelsea FC’ye imza atan Timo Werner’in ayrılığının ardından kadro değerindeki düşüş Alexander Sørloth ve Dominik Szoboszlai’nin gelişleri ve takımda kalan birçok önemli oyuncunun önemli değer artışları ile telafi edildi.

FUTBOLCULAR BAZINDA İLK SIRADA MBAPPE VAR

Bireysel düzeyde, Kylian Mbappé en yüksek tahmini piyasa değerine sahip oyuncu olmaya devam ediyor. Geçen Aralık ayından bu yana değerindeki 15 milyon Euro düşüşüne rağmen, PSG süperstarı hala 2. sıradaki Harry Kane’e karşı önemli bir avantaja sahip. Tottenham Hotspur’la önemli bir performans gösteren, 2020/21 sezonunda 21 gol atıp 14 daha asist üreten Harry Kane, Aralık ayı değerlemesine göre sıralamada üç sıra yükseldi. Geçen yıl değeri 133 milyon euro olan ancak bu yıl 125 milyon euroya düşen Raheem Sterlin listede 3. sıraya geriledi.

EN DEĞERLİ 10 OYUNCUNUN 7’Sİ PREMIER LİG’DEN

Grafiğe göre piyasa değerine göre ilk 10’de yer alan oyuncuların 7’si Premier Lig’de yer alıyor.

DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN OYUNCU

FC Barcelona’nın hücum oyuncusu 18 yaşındaki Pedri, Aralık 2020’deki son değerlemeye göre piyasa değerini en çok artıran (26 milyon euro) oyuncular listesinin ilk sırasında.

Pedri’yi tahmini piyasa değeri 20 milyon Euro artan Manchester City’den Phil Foden (20) takip ediyor.

Almanya’nın en parlak yeteneklerinden Bayer Leverkusen futbolcusu 17 yaşındaki Florian Wirtz, piyasa değerini 17 milyon Euro artırarak 3. sıraya yer alıyor.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN MESSİ

Son üç ayda piyasa değerinde en büyük düşüş yaşayan futbolcular düşünüldüğünde dikkat çeken isimler var: Messi, Mbappé ve Dele Alli, en yüksek değer düşüşüne sahip üç oyuncu.

Lionel Messi 27 milyon Euro düşüş yaşadı ve 33 yaşındaki süper yıldızın tahmini piyasa değeri 75 milyon euro. Kylian Mbappé, tüm oyuncular arasında en yüksek piyasa değerine sahip olmasına rağmen, Aralık ayından bu yana tüm oyuncular arasında 2. en yüksek düşüşü kaydetti.

Tottenham’dan Dele Alli’nin piyasa değerinde ise 15 milyon euroluk bir düşüş var.