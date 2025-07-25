Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Dünya borsalarında ABD yönetiminin tarife konusunda diğer ülkelerle yürüteceği müzakereler ve iyi gelen bilançoların beslediği risk iştahı, Trump-Powell geriliminin şiddetlenebileceği endişeleriyle törpüleniyor.

ABD Başkanı Trump dünkü Fed ziyaretinde Powell'a renovasyon çalışmalarının maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Trump, inşaat maliyetinin aslında 2,5 milyar değil, 3,1 milyar dolar civarında olduğunu ifade ederken, gazetecilerin Powell'ın yapabileceği bir şey olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterim." dedi.

Analistler, Fed'in üzerindeki siyasi baskıların artabileceğine dair endişelerin devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizinde yıl sonuna kadar 50 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI ise temmuzda aylık 2,3 puan artışla 55,2 olurken, bileşik PMI da 1,7 puan artarak 54,6 değerine ulaştı. Hizmet ve bileşik PMI verileri 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altındaki gerileme 3. gününde

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40'e gerilerken, dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 yükselişle 97,5 seviyesine çıktı. Endeks şu sıralarda 97,6'da bulunuyor.

Azalan ticaret gerilimleri ve Fed'in beklendiği ölçüde gevşemeyeceğine yönelik değerlendirmelerin ardından altının ons fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 363 dolara inerek gerilemesini 3. işlem gününe taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 68,7 dolardan alıcı bulunuyor.

Lagarde ticari belirsizliklere dikkati çekti

Avrupa borsaları dün karışık seyrederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmeleri takip edildi.

ECB, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,4 seviyesinde sabit tuttu. ECB Başkanı Lagarde, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Lagarde, AB ve ABD arasındaki müzakerelerin nereye gittiğine dikkat ettiklerini ifade ederek, "Bu ticari belirsizlik ne kadar çabuk çözülürse o kadar az belirsizlikle uğraşmak zorunda kalırız. Bu durum biz de dahil olmak üzere tüm ekonomik aktörler tarafından memnuniyetle karşılanır." dedi.

Öte yandan AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB ve ABD arasında tarifeler konusunda devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gill, AB ve ABD'nin teknik ve politik düzeyde yoğun bir şekilde görüşmeye devam ettiğini belirterek, bir anlaşma yapmaya odaklandıklarını söyledi ve böyle bir sonuca ulaşmanın erişilebilir olduğuna inandıklarını ifade etti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,23 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında ABD ile anlaşacağı tahmin edilen Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD ile bölgeden ülkelerin tarife görüşmelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Tokyo'da çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 2,9 ile beklentilerin altında yükseldi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde TCMB'nin faiz kararı takip edildi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 10.689,05 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 12.266,00 puanda işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti. Ayrıca Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,5 yükselişle 40,6640'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 azalışla 40,5290'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, haziran ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, temmuz ayı kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri