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  • "Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecini dikkatle izlemeye devam etmeliyiz"

"Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecini dikkatle izlemeye devam etmeliyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'nin kredi notu artışlarının devam etmesi, portföy yatırımlarına olduğu kadar reel sektöre de güven verici bir sinyal oluşturdu" dedi.

26 Temmuz 2025 | 12:40
"Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecini dikkatle izlemeye devam etmeliyiz"

Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararlarını değerlendirdi.

Avdagiç, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu sürpriz şekilde "Ba3"e yükseltmesinin, Fitch Ratings'in ise piyasa beklentilerine uygun şekilde "BB-" olarak teyit etmesinin hem Türk varlıklarına yönelik ilgiyi hem de doğru yolda gidildiğini gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin kredi notu artışlarının devam etmesinin portföy yatırımlarına olduğu kadar reel sektöre de güven verici bir sinyal oluşturduğunu belirten Avdagiç, "Faizlerdeki gerileme ve dezenflasyon sürecini dikkatle izlemeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, temkinli olmanın sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Türk ekonomisini kredi notu kuruluşlarının ve reel sektörün gözünde 'Yatırım yapılabilir' nota taşıyacak unsurun, işletmelerimizin üretimini ve finansmanı önceleyen tedbirleri artırarak sürdürmesi olacağına inanıyoruz. 

Kredi notu kuruluşlarının en az ikisinden 'Yatırım yapılabilir' notu almak için kararlılıkla ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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