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  • Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Haziran 2025)

Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Haziran 2025)

TÜİK'in Haziran 2025’e ilişkin konut satış verilerine göre, Türkiye'de haziran ayı boyunca toplam 107 bin 723 konut satıldı. Peki en fazla ve en az konutun satıldığı iller hangileri oldu?

26 Temmuz 2025 | 12:23
Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Haziran 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2025 konut satış istatistikleri, iller bazında Türkiye genelindeki konut piyasasının son durumunu ortaya koydu. Satış rakamları, büyükşehirlerin piyasadaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterirken, bazı illerdeki düşük satışlar dikkat çekti. Açıklanan verilere göre her ildeki satış performansı, konut talebindeki bölgesel farklılıkları gözler önüne seriyor.

İŞTE EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATILAN İLLER:

1 İSTANBUL EN FAZLA KONUT SATILAN İL OLDU

İSTANBUL EN FAZLA KONUT SATILAN İL OLDU
İstanbul17656
Ankara9428
İzmir5987
Antalya5662
Mersin4310
Bursa3498
Gaziantep3029
Kocaeli2704

2 TEKİRDAĞ'DA 2.664 ADET KONUT SATILDI

TEKİRDAĞ'DA 2.664 ADET KONUT SATILDI
Tekirdağ2664
Kayseri2517
Balıkesir2500
Konya2433
Adana2294
Samsun2206
Şanlıurfa2144
Aydın2066

3 SAKARYA'DAKİ KONUT SATIŞI 1.825 ADET

SAKARYA'DAKİ KONUT SATIŞI 1.825 ADET
Sakarya1825
Diyarbakır1786
Eskişehir1676
Manisa1670
Muğla1445
Hatay1351
Denizli1162
Kahramanmaraş1042
Yalova1012
Çanakkale988

4 1.000'DEN AZ KONUT SATILAN İLLER

1.000'DEN AZ KONUT SATILAN İLLER
Mardin919
Ordu857
Erzurum813
Elazığ809
Sivas721
Van712
Batman702
Trabzon689
Afyonkarahisar666
Aksaray656

5 ÇORUM'DA 652 ADET KONUT SATILDI

ÇORUM'DA 652 ADET KONUT SATILDI
Çorum652
Malatya649
Giresun595
Zonguldak570
Kütahya565
Adıyaman563
Bolu551
Düzce529

6 AMASYA'DA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 26 ARTTI

AMASYA'DA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 26 ARTTI
Kırklareli527
Tokat525
Kırıkkale522
Yozgat511
Edirne494
Amasya484
Isparta475
Osmaniye421

7 KASTAMONU'DA 405 KONUT SATILDI

KASTAMONU'DA 405 KONUT SATILDI
Kastamonu405
Uşak401
Niğde398
Kars383
Kırşehir372
Nevşehir329
Ağrı290
Bitlis278

8 KİLİS'TE KONUŞ SATIŞI 200'ÜN ALTINDA

KİLİS'TE KONUŞ SATIŞI 200'ÜN ALTINDA
Erzincan272
Siirt261
Sinop260
Bilecik242
Muş240
Karabük235
Burdur223
Kilis189

9 EN AZ KONUT SATILAN İLLER

EN AZ KONUT SATILAN İLLER
Karaman180
Rize175
Çankırı169
Bingöl168
Şırnak165
Bartın157
Gümüşhane153
Iğdır151

10 HAZİRAN 2025 BOYUNCA EN AZ KONUT ARDAHAN'DA SATILDI

HAZİRAN 2025 BOYUNCA EN AZ KONUT ARDAHAN'DA SATILDI
Artvin133
Tunceli81
Hakkari81
Bayburt62
Ardahan38
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