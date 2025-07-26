Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Haziran 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2025 konut satış istatistikleri, iller bazında Türkiye genelindeki konut piyasasının son durumunu ortaya koydu. Satış rakamları, büyükşehirlerin piyasadaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterirken, bazı illerdeki düşük satışlar dikkat çekti. Açıklanan verilere göre her ildeki satış performansı, konut talebindeki bölgesel farklılıkları gözler önüne seriyor.
İŞTE EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATILAN İLLER:
1 İSTANBUL EN FAZLA KONUT SATILAN İL OLDU
|İstanbul
|17656
|Ankara
|9428
|İzmir
|5987
|Antalya
|5662
|Mersin
|4310
|Bursa
|3498
|Gaziantep
|3029
|Kocaeli
|2704
2 TEKİRDAĞ'DA 2.664 ADET KONUT SATILDI
|Tekirdağ
|2664
|Kayseri
|2517
|Balıkesir
|2500
|Konya
|2433
|Adana
|2294
|Samsun
|2206
|Şanlıurfa
|2144
|Aydın
|2066
3 SAKARYA'DAKİ KONUT SATIŞI 1.825 ADET
|Sakarya
|1825
|Diyarbakır
|1786
|Eskişehir
|1676
|Manisa
|1670
|Muğla
|1445
|Hatay
|1351
|Denizli
|1162
|Kahramanmaraş
|1042
|Yalova
|1012
|Çanakkale
|988
4 1.000'DEN AZ KONUT SATILAN İLLER
|Mardin
|919
|Ordu
|857
|Erzurum
|813
|Elazığ
|809
|Sivas
|721
|Van
|712
|Batman
|702
|Trabzon
|689
|Afyonkarahisar
|666
|Aksaray
|656
5 ÇORUM'DA 652 ADET KONUT SATILDI
|Çorum
|652
|Malatya
|649
|Giresun
|595
|Zonguldak
|570
|Kütahya
|565
|Adıyaman
|563
|Bolu
|551
|Düzce
|529
6 AMASYA'DA KONUT SATIŞLARI YÜZDE 26 ARTTI
|Kırklareli
|527
|Tokat
|525
|Kırıkkale
|522
|Yozgat
|511
|Edirne
|494
|Amasya
|484
|Isparta
|475
|Osmaniye
|421
7 KASTAMONU'DA 405 KONUT SATILDI
|Kastamonu
|405
|Uşak
|401
|Niğde
|398
|Kars
|383
|Kırşehir
|372
|Nevşehir
|329
|Ağrı
|290
|Bitlis
|278
8 KİLİS'TE KONUŞ SATIŞI 200'ÜN ALTINDA
|Erzincan
|272
|Siirt
|261
|Sinop
|260
|Bilecik
|242
|Muş
|240
|Karabük
|235
|Burdur
|223
|Kilis
|189
9 EN AZ KONUT SATILAN İLLER
|Karaman
|180
|Rize
|175
|Çankırı
|169
|Bingöl
|168
|Şırnak
|165
|Bartın
|157
|Gümüşhane
|153
|Iğdır
|151