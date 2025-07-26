Türkiye'de en az ve en fazla konut hangi ilde satıldı? (Haziran 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2025 konut satış istatistikleri, iller bazında Türkiye genelindeki konut piyasasının son durumunu ortaya koydu. Satış rakamları, büyükşehirlerin piyasadaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü gösterirken, bazı illerdeki düşük satışlar dikkat çekti. Açıklanan verilere göre her ildeki satış performansı, konut talebindeki bölgesel farklılıkları gözler önüne seriyor.

İŞTE EN FAZLA VE EN AZ KONUT SATILAN İLLER: