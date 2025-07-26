Tarlada tanesi 2-3 lira: "Ağustos 15'inden sonra daha iyi para edeceğini düşünüyoruz"

Bafra Ovası'nın topraklarının verimli ve karpuzunun lezzetli olduğunu dile getiren Bakır, "Diğer illerde karpuz hasadı bitmek üzere. Bafra Ovası'nın toprakları daha verimli ve karpuzu daha lezzetli olduğu için burayı tercih ettik." ifadesini kullandı.