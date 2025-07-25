Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 500

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Şirket yönetim kurulu yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2025 tarihli toplantısında;

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü '' başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 2.397.108.795 TL artırılarak 479.421.759 TL' den TL 2.876.530.554 TL ‘ye çıkarılmasına,

2- Artırılan 2.397.108.795 TL'lik sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına,

3- Sermaye artırımında kullanılacak olan 2.397.108.795 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (% 500) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,

4- Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.