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Mehmet Şimşek'ten Moody's ve Fitch değerlendirmesi

Şimşek: Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

26 Temmuz 2025 | 09:41
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2025 | 09:45
Mehmet Şimşek'ten Moody's ve Fitch değerlendirmesi

Uluslararası derecelendirme kuruluş Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti, not görünümünü ise "durağan"a çevirdi. Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabı üzerinden bu notları değerlendirdi:

"Ülke kredi notumuz yükseldi.

Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.

Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. 

Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz.

Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir."

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