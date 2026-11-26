Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, 2 Aralık’ta Sabancı Center’da 18’incisi düzenlenecek SEDEFED Rekabet Kongresi’nin ana temasının “Rekabetin Yeni Stratejileri” olarak belirlendiğini açıkladı.

Küresel belirsizlikler, teknolojik dönüşüm ve yeşil ekonominin şirket stratejilerini değiştirdiğini belirten Erdem, kongrede KOBİ’lerin dönüşümü, yapay zekâ, dijitalleşme, geleceğin iş gücü, savunma sanayii ve sürdürülebilirliğin ele alınacağını ifade etti. Amaçlarının ortak sorunları ortaya koymak, rekabet gücünü artıracak çözümleri tartışmak ve bunları somut iş birliklerine dönüştürmek olduğunu kaydetti.

58 sektörel dernek aracılığıyla finansman, nitelikli insan kaynağı, teknolojiye uyum ve pazarlara erişimi izlediklerini söyleyen Erdem, kongre çıktılarının karar alma süreçlerine katkı sunmasını beklediklerini dile getirdi. Türkiye’de artık yalnızca düşük maliyetle rekabet etmenin yeterli olmadığını vurgulayan Erdem, teknoloji, inovasyon, markalaşma ve ölçeklenmeyle katma değerli üretime geçişin zorunlu olduğunu belirtti. Erdem, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek SEDEFED Rekabet Kongresi’nin ana teması “Rekabetin Yeni Stratejileri” olarak belirlendi. Bu temayı seçmenizde hangi ekonomik ve sektörel gelişmeler etkili oldu? Kongrede özellikle hangi konuların öne çıkmasını hedefliyorsunuz?

Rekabet artık yalnızca fiyat ve maliyetle sınırlı değil. Teknolojik dönüşüm, küresel belirsizlikler ve yeşil ekonomi şirketlerin stratejilerini değiştiriyor. 2 Aralık’ta Sabancı Center’da düzenleyeceğimiz kongrede KOBİ’lerin dönüşümünü, yapay zekâ, dijitalleşme, geleceğin iş gücü, savunma sanayii ve sürdürülebilirliği ele alacağız. Hedefimiz, farklı sektörlerin karşı karşıya olduğu ortak sorunları ortaya koymak, şirketlerin rekabet gücünü artıracak çözüm önerilerini tartışmak ve bu önerilerin iş dünyası ile karar alıcılar arasında somut iş birliklerine dönüşmesine katkı sağlamak.

Rekabet Kongresi, iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getiriyor. Bu yılki buluşmadan nasıl çıktılar elde etmeyi bekliyorsunuz? Kongrenin sektörlerin rekabetçilik politikalarına ve karar alma süreçlerine katkısı nasıl olacak?

58 sektörel derneğimiz aracılığıyla sektörlerin ihtiyaçlarını izliyoruz. Finansman, nitelikli insan kaynağı, teknolojiye uyum ve pazarlara erişim ortak gündemler. Kongrenin; bilgi paylaşımını, iş birliklerini ve karar alıcılarla diyaloğu güçlendirmesini; sonuçların şirket stratejilerine ve politika önerilerine katkı sunmasını bekliyoruz.

Türkiye’de şirketlerin rekabet gücünü değerlendirirken artık yalnızca maliyet avantajına bakmak yeterli mi? Markalaşma, teknoloji geliştirme, katma değerli üretim ve ölçek ekonomisi açısından Türk şirketlerinin en önemli eksikleri neler?

Maliyet avantajı tek başına sürdürülebilir rekabet sağlamıyor. Artık şirketlerin sadece daha düşük maliyetle üretim yapması değil, geliştirdikleri teknolojiyle üretim süreçlerini iyileştirmesi, özgün tasarımlarla ürünlerini farklılaştırması ve güçlü markalar oluşturarak uluslararası pazarlarda katma değer yaratması gerekiyor. Çünkü aynı ürünü daha ucuza satmak yerine, teknoloji ve inovasyon sayesinde daha nitelikli ürünler geliştirerek rekabet etmek uzun vadede çok daha güçlü bir avantaj sağlıyor.

Güçlü üretim altyapımızı teknoloji yoğun üretime dönüştürmeliyiz. Ar-Ge yatırımlarının ticarileşmesi, KOBİ’lerin ölçeklenmesi ve küresel değer zincirlerinde üst basamaklara çıkması önemli. Şirketlerimizin düşük fiyat rekabeti yerine kalite, inovasyon ve verimlilikle farklılaşması gerekiyor.

Yüksek faiz ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler şirketlerin yatırım kararlarını nasıl değiştiriyor? Özellikle KOBİ’lerin rekabetçi kalabilmesi için finansman politikalarında nasıl bir dönüşüme ihtiyaç var?

Yüksek finansman maliyetleri sebebiyle yatırımlar ertelenebiliyor; KOBİ’ler özellikle teknoloji ve verimlilik yatırımlarında zorlanıyor. Erişilebilir, öngörülebilir ve uzun vadeli finansmana ihtiyaç var. Sunulan desteklerin, yatırımın verimlilik ve rekabet gücüne katkısını da dikkate almak önem taşıyor.

Türkiye’nin ihracat pazarlarında rekabet ettiği ülkelerle kıyaslandığında sanayinin en güçlü ve en zayıf olduğu alanlar hangileri? Önümüzdeki dönemde hangi sektörlerin küresel pazarlarda daha fazla öne çıkma potansiyeli bulunuyor?

Türkiye sanayisinin en güçlü yönleri arasında gelişmiş üretim altyapımız, farklı sektörlere hizmet verebilen tedarikçi ağımız, Avrupa pazarına yakınlığımız ve değişen taleplere hızlı yanıt verebilme kapasitemiz bulunuyor. Özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine ve savunma sanayii gibi alanlarda önemli bir üretim birikimine sahibiz. Buna karşılık, yüksek teknoloji gerektiren ürünlerin geliştirilmesi, yerli teknolojilerin ticarileştirilmesi, küresel ölçekte güçlü markalar oluşturulması ve Ar-Ge çalışmalarının ihracat gelirlerine dönüştürülmesi konularında ilerlemeye ihtiyacımız var.

Başka bir ifadeyle, kendi teknolojisini ve markasını geliştirerek uluslararası pazarlarda daha yüksek gelir elde eden bir sanayi yapısını güçlendirmeliyiz. İhracat verileri de teknoloji odaklı sektörlerdeki gelişim potansiyelini gösteriyor. TİM’e göre 2026’nın ilk 10 ayında ihracat 236,8 milyar dolara ulaştı; savunma ve havacılıkta yüzde 20,5, elektrik-elektronikte yüzde 14,6 artış kaydedildi.

Yeşil dönüşüm ve Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri Türk şirketleri açısından nasıl bir rekabet sınavı yaratıyor? Özellikle KOBİ’lerin bu dönüşüme hazırlanması için nasıl bir yol haritası izlenmeli?

AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın 2026’da kesin uygulama dönemine geçmesi, ihracatçılar için yeni bir rekabet koşulu oluşturuyor. KOBİ’lerin enerji ve kaynak tüketimini, karbon ayak izini ölçmesi, üretimde enerji tüketimini azaltan teknolojilere, daha az ham madde ve su kullanılmasını sağlayan sistemlere, atıkların geri kazanımına ve karbon emisyonlarını düşüren üretim süreçlerine yatırım yapması; tüm bu süreçlerin ise danışmanlık, eğitim ve uygun finansmanla desteklenmesi gerekiyor.

Yapay zekâ yatırımlarının şirketlerin verimliliğine katkısı giderek artıyor. Türkiye’de dijital dönüşümün önündeki en önemli engel sizce teknolojiye erişim mi, nitelikli insan kaynağı mı, yoksa kurumsal dönüşüm eksikliği mi?

Teknolojiye erişim, nitelikli insan kaynağı ve kurumsal dönüşüm birbirini tamamlıyor. TÜİK’e göre yapay zekâ kullanan girişimlerin oranı 2025’te yüzde 7 iken 2026’da yüzde 14’e yükseldi. KOBİ’lerin uzmanlık ve finansman desteğine ihtiyacı var. Biz de SEDEFED olarak AImpact ve Sektörel Yapay Zekâ Fırsat Haritalama Çalıştaylarımızla yapay zekâyı şirketlerin ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz.

2027’ye girerken şirketlerin büyüme stratejilerinde hangi değişiklikleri görmeyi bekliyorsunuz? Yeni yatırımlar, yurt dışına açılma, satın almalar ve ortaklıklar açısından nasıl bir dönem öngörüyorsunuz?

2027’ye temkinli ama fırsatları gözeten bir yaklaşımla bakıyoruz. Yatırımların yapay zekâ, otomasyon, enerji verimliliği ve katma değerli üretime yönelmesini; şirketlerin yeni pazarlara açılmasını ve ortaklıklar kurmasını bekliyoruz. Finansmana erişim ve öngörülebilirlik belirleyici olacak. Avrupa Komisyonu Türkiye için 2027’de yüzde 3,5 büyüme öngörüyor. Ancak büyümenin oranı kadar, hangi alanlarda gerçekleştiği ve şirketlerin rekabet gücüne nasıl yansıdığı da önemli. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, yatırımların teknolojiye, verimliliğe ve yüksek katma değerli üretime yöneldiği, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda daha güçlü konuma ulaştığı bir ekonomik yapıyı desteklemek olmalı.

Türkiye’de iş dünyasının rekabet gücünü artırmak için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ne ölçüde yeterli? Sizce öncelikli olarak hangi yapısal sorunlara çözüm üretilmeli?

İş birliği daha sistematik hale gelmeli. Finansmana erişim, öngörülebilirlik, nitelikli iş gücü ve yeşil-dijital dönüşümün finansmanı öncelikli konular. Kamu öngörülebilir politikalar geliştirmeli, özel sektör verimlilik ve Ar-Ge’ye yatırım yapmalı, sivil toplum sektörlerin ihtiyaçlarını karar alıcılara taşımalı. SEDEFED olarak biz de 58 derneğimizle ortak aklı güçlendiriyoruz.

SEDEFED’in ABD Dışişleri Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü AImpact Programı, Türkiye ve ABD teknoloji ekosistemlerini yapay zekâ odağında buluşturuyor. Program kapsamında nasıl bir iş birliği modeli oluşturuldu? Türk girişimleri ve şirketleri açısından programın somut çıktıları neler olacak?

AImpact’ta şirketler ihtiyaçlarını paylaşıyor; girişimci ve teknoloji ekipleri mentor desteğiyle yapay zekâ çözümleri geliştiriyor. Hackathon ve Demo Day etkinliklerinde çalışmalar şirketlere ve yatırımcılara sunuluyor. Programımızın farklı aşamalarında 55 takım yer aldı. 2026’da tekstil, plastik, lojistik, enerji ve tedarik zincirinde beş yapay zekâ çalıştayı da gerçekleştirdik.

Fikirleri uygulanabilir çözümlere dönüştürmeyi hedefliyoruz. AImpact Programı ile başlattığımız bu yaklaşımı, Sektörel Yapay Zekâ Fırsat Haritalama Çalıştaylarımızla da bir adım ileri taşıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan yapay zekâyı sektörlerimizin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren somut çözümlere dönüştürmek. Bu anlayışla 2026 yılında satın alma ve tedarik zinciri, tekstil ve hazır giyim, plastik, lojistik ve enerji alanlarında beş çalıştay gerçekleştirdik. Amacımız, sektörlerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlandığı, başarılı uygulamaların yaygınlaştığı ve Türkiye'nin küresel rekabet gücüne katkı sağlayan bir dönüşüm modeli oluşturmak.