Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik hakim

ABD'de bütçe yetersizliğinden dolayı kapanan hükümetin yeniden açılmasına adım adım yaklaşılıyor. Senato'da kabul edilen geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinin de tasarıya olumlu oy vereceğini düşündüğünü belirtti.

Analistler, bu gelişmelerle ABD'de hükümetin açılmasına dair beklentilerin arttığına işaret ederek, diğer yandan hükümetin yeniden faaliyete geçmesiyle yayımlanacak resmi verilerin ekonomik görünüm hakkında daha net bir tablo sunacağına dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün, 25 Ekim'de sona eren dört haftalık döneme ilişkin öncü verileri ülkede iş gücü piyasasının zayıfladığına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Buna göre ABD'de özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.

Söz konusu veri sonrasında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin yeniden yükselmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörüleri, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki toplantı sonrasında yaptığı ve güvercin tondan uzak olarak değerlendirilen sözle yönlendirmelerinin ardından zayıflamıştı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 60'a inen faiz indirimi ihtimalleri yüzde 70'e yaklaştı. Piyasalarda 2026 yılına yönelik beklentilerde ise yeniden 3 faiz indirimi öngörüsü öne çıkmaya başladı.

Faiz indirimi beklentileri tahvile yönelimi artırdı

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,08'e inerken, şu sıralarda da bu seviyelerde yatay seyrediyor. Dolar endeksi de artan faiz indirimi beklentileriyle dün yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesine inerek son 4 işlem gününde de geriledi. Dolar endeksi, şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 99,5'te bulunuyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 129 dolara çıkarak yükselişini 3. işlem gününe taşıdı. Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 108 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varili de yüzde 0,1 düşüşle 64,8 dolarda işlem görüyor.

Öte yandan, teknoloji hisselerindeki "yüksek değerleme" endişeleri devam ediyor. Yatırımcılar şirket finansal sonuçlarını yakından takip ediyor. Japonya merkezli SoftBank Group dün yayımladığı bilançosunda, Nvidia'daki tüm hisselerini 5,83 milyar dolara sattığını açıkladı. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri, açıklama sonrasında yüzde 3 değer kaybetti.

Nvidia'daki kayıplar, diğer büyük teknoloji şirket hisselerinde de satış baskısını artırdı. Dün, Meta hisseleri yüzde 0,7 gerilerken, Intel hisseleri yüzde 1,5, AMD hisseleri yüzde 2,65, Broadcom hisseleri yüzde 1,8 ve Palantir hisseleri de yüzde 1,4 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Dow Jones endeksi de yüzde 1,18 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,25 geriledi. Dow Jones endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif başladı.

Avrupa borsaları pozitif bir seyir izledi

Avrupa borsaları ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair beklentilerle alış ağırlıklı seyrederken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre İngiltere'de ILO işsizlik oranı Şubat 2021'den bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesine çıktı. Açıklanan veririnin ardından piyasalarda İngiltere Merkez Bankasına yönelik faiz indirimi beklentileri yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan zirvenin hazırlık sürecini ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,15, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,25 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,53 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları Çin hariç alıcılı seyrediyor

Asya tarafında ise Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Çin'deki talep ve deflasyon endişeleri devam ediyor.

Öte yandan Nvidia'daki tüm hisselerini elden çıkaran Japonya merkezli yatırım bankası SoftBank Group'un hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Analistler bu gelişmenin ardından yapay zeka şirketlerinin hisse performansları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilerde ise Japonya'da M3 para arzının yüzde 1 arttığı görüldü. Analistler, para arzındaki söz konusu artışın ülkede enflasyonist baskıların sürebileceğine ilişkin değerlendirmelere yol açtığını belirtti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.

Yurt içinde gözler Ödemeler Dengesi verilerinde

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,77 yükseldi.

Öte yandan bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek.

AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin eylül ayı için cari fazla beklentileri, 850 milyon dolar ile 3 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 316 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Dolar/TL, dün 42,2190'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,2390'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı cari işlemler dengesi

10.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları