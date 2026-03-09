Halkbank Davası'nda kritik karar... Hisseler yükselişe geçti

Davaya bakan yargıç, tarafların "kovuşturmanın ertelenmesi" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman, pazartesi günü yayımladığı yazılı kararda, "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" olarak adlandırılan bu uzlaşmanın detaylarını, çarşamba günü yapılması planlanan duruşmada her iki tarafın avukatlarına soracağını belirtti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktarımına göre, anlaşmanın içeriğine dair henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Gelişmenin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank hisseleri, günlük maksimum artış sınırı olan yüzde 10 oranında değer kazandı.



Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.

"HİÇBİR CEZA ÖDENMEYECEK"

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında Bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir. Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır.



"9 YILDIR DEVAM EDEN DAVA SÜRECİ SONLANIYOR"

Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD'de Bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank'a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeyle birlikte Bankamızın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesi ile mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesi öngörülmektedir.

Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.

